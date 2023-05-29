新北包種茶上市　侯友宜：助茶農媒合海外通路

▲新北包種茶上市 。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市今（29日）舉行「新北好茶．夏水春茶」上市記者會，市長侯友宜出席表示，市府團隊持續突破創新，結合在地青農與協會打造多元夥伴關係，並協助茶農媒合海外通路銷售上架，讓世界看見新北好茶。此外，今年新北好茶展售會6月3、4日首度移師板橋市民廣場，6月10、11、17、18日在坪林茶葉博物館旁廣場舉辦市集。

侯友宜提到，坪林包種茶有「百萬冠軍茶」之稱，近年來持續提升茶葉品質，製茶技術也愈加純熟，市府有責任和農民站在一起，共同將好茶行銷世界。此外，侯市長也在記者會中恭喜今年春季包種茶特等獎得主全億茶行發揮精湛製茶技術，從1576點茶樣中脫穎而出。

▲侯友宜期許市府團隊與茶農站一起，共同將好茶行銷世界 。

侯友宜說，新北茶農製茶技術及茶品在國內外屢獲佳績，市府本周末起陸續在板橋市民廣場、坪林茶葉博物館旁廣場舉辦市集活動，提供多種特色茶品、茶點、美食及手作體驗活動，讓民眾感受坪林夏水春茶新風貌。侯市長強調，今年春季氣溫適中，包種茶葉風味更佳，鼓勵大家趕快來買春茶，不買會後悔。

新北好茶展售會於6月3、4日在板橋市民廣場打造茶席野餐造景，推出手作茶皂、茶粿、杯墊編織DIY體驗及滿額贈好禮活動；6月10、11、17、18日在坪林茶葉博物館旁廣場除了舉辦水岸野餐、茶體驗闖關體驗、茶糖賽、SUP立槳體驗活動等，坪林區公所也推出免費坪林微旅行，29日中午12時開放報名，相關資訊可至「2023新北好茶」官網查詢。

▲侯友宜與新北包種茶特等獎得主鄭永順戴孟慧夫婦攜手共推新北包種茶 。