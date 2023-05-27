侯友宜讚王金平、周典論「做得棒」　喊：學兩人經驗為土地多做事

▲侯友宜高雄市黨部見面會，媒體聯訪。（圖／翻攝中天新聞YT畫面）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜27日展開高雄請益之旅，預計將於明日上午與前立法院長王金平、議長周典論等人見面。針對面談內容，侯友宜今日受訪時表示，這次來到南部，看到王金平、周典論兩人在地方做得很棒，得到人民的尊重，希望能就他們的一些經驗，為這片土地多做一些事情，讓大家能夠心連心團結。

侯友宜今日南下參加高市黨部與議員座談、立委參選人曹桓榮服務處成立大會等活動，預計於明日上午與王金平、智庫執行長柯志恩、立委吳怡玎等人以「早餐會」方式會面。

針對明日早餐會面談內容，侯友宜表示，王金平與周典論兩人一生奉獻給地方，得到地方許多肯定，「只要是為這片土地奉獻盡力，我們都要以感恩的心去看待，尤其南部的大小事他們都非常了解，所以我這次來到南部，看到他們兩人在地方做得很棒，得到人民的尊重，希望能就他們的一些經驗，為這片土地多做一些事情，讓大家能夠心連心團結。」

有媒體提問，昨晚拜會前總統馬英九，兩人是否對「九二共識」有共識？侯友宜說明，他最主要是去請益馬總統對國政的看法，他們對台海和平與國家安全都感到非常憂心，希望能讓中華民國能夠穩定、永續繁榮，而和平、繁榮、永續就是他們最重要的選項。

侯友宜也透露，當時他與馬英九談及對中華民國憲法、民主法治、台灣人民福祉，以及和平穩定的堅持，「我們有共同目標及方向，更期待國家安全，兩岸都能夠和平，讓人民安心拚好生活。」

至於原本傳出前高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘今也會到高雄，但行程卻突然喊卡，引發外界揣測是否刻意避開侯，有「王不見王」的意味。侯友宜則回應，這幾位都是他的朋友，但每個人都各自有行程安排，「我們都要尊重」，最重要的大家都要團結在一起守護中華民國，顧好台灣的家，一起向前走。