點名「台南光電弊案、88槍擊案」　侯友宜問賴清德：你有出來講一句話嗎？

▲侯友宜高雄請益造勢之旅-高雄市黨部舉辦議員立委見面會。（圖／翻攝中天新聞YT畫面，下同）



記者崔至雲／高雄報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（27）日展開高雄請益之旅，首站抵達高雄市黨部，侯友宜上台前，台下黨員高喊「政黨輪替、台灣更好」，侯友宜致詞時大談「治安牌」，更直接嗆民進黨參選人賴清德，台南光電弊案趕快查查、88槍擊案趕快查一查，「你做了多年行政院長跟副總統，你有出來講一句話嗎？」、「這樣的台灣，治安會好嗎？」。

侯友宜今下午行程均在高雄，首站抵達高雄市黨部，他上台先一鞠躬，並表示，感謝大家的照顧，高雄人最重情、重義，他哥哥也是在南部，高雄人充滿感情，大家都為土地奉獻。

「我問大家一句話，你們有過得安心嗎？國家有安全嗎？日子有好過嗎？」侯友宜說，這是大家的心聲，現在偷的、搶的、騙的越來越嚴重，槍案常常有，大家都嚇死。

「我是中華民國養大的小孩，我們要飲水思源，讓國家安全、人民放心過生活」，侯友宜問，民進黨做得好嗎？疫情期間，他在行政會報時表示，「入境普篩」，但當時沒有人支持他，後來他又提議，「全民戴上口罩」，中央則說口罩不夠，「如果這些都做到，我們不會走這麼多人」，侯友宜感嘆，常常跟中央建議的事情，他們都不做，但是吵來吵去也沒意思，他就不願意再說了。

侯友宜再嗆，現在黑金橫行、政治人物跟黑金掛鉤，這樣的公務體系下治安會好嗎？台南光電弊案趕快查查、台南88槍案快查一查，「但做了多年的行政院長跟副總統賴清德，你有出來講一句話嗎？」

侯友宜表示，民進黨不好好做事，如果做事實實、在在，很多事情都不會發生，他用好好做事的態度，來照顧新北市、全台灣，國家要團結在一起，讓台灣人越來越好。