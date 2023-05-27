賴清德民調「不上不下」　游淑慧揭原因喊：想複製陳水扁靠基本盤

▲賴清德出席雲林信賴之友會。（圖／民進黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德代表民進黨出戰2024總統大選，雖然多家民調中皆為領先態勢，但並未與其他參選人拉開距離。北市議員游淑慧27日分析，賴清德民調始終「不上」的主因是，賴是最讓選民覺得危險的總統參選人；而「不下」的主因則是民進黨支持者的黨性堅強，有穩固基本盤。她也推測，民進黨目前的如意算盤是「強化藍白鼎立、助燃藍營內鬨」，想複製前總統陳水扁模式，靠著綠色基本盤39%的好運過關。

游淑慧今日透過臉書發文表示，她觀察了3個月，發現賴清德民調怪怪的，似乎陷入前台北市長候選人陳時中的宿命，一開始氣勢如虹，但卻一飛無法衝天，不上不下，「我想是因為他是一個讓人民覺得不安全的總統候選人，從南投補選後，賴清德民調一度略為飆高，然後就一直維持在35%左右。」

游淑慧提及，根據民調顯示，台灣民眾有半數的受訪者認為，賴清德當選會讓兩岸關係更緊張，這明顯遠高於其他可能總統參選人。然而，若選民認為賴清德會讓台灣更危險，幹嘛還選他當總統？半數民眾對賴清德的不放心，就如同半數台北市民討厭陳時中一樣，讓賴的支持度固化在基本盤內。

游淑慧指出，賴清德是所有政黨中最早確認的總統候選人，不僅是執政黨候選人，更是現任副總統，擁有資源和各種方便性的優勢，更別說國民黨還從3月亂到現在。她認為，賴清德現在民調第一是因為「藍白鼎立」，但實際上反賴民眾遠超過挺賴民眾，就像去年陳時中一樣。

「不上，是因為他是最讓人民覺得危險的總統候選人；不下，是因為民進黨支持者的黨性堅強，賴清德有穩固基本盤。」游淑慧分析，目前民進黨的如意算盤就是「強化藍白鼎立、助燃藍營內鬨」，想複製前總統陳水扁模式，只靠著綠色基本盤39%的好運過關。