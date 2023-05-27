蘇巧慧批侯見馬「學不到東西」　藍議員反諷：應請益蘇貞昌學禮貌

▲前行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜26日與前總統馬英九見面，遭民進黨立委蘇巧慧批評，「實在不知道侯友宜去向馬英九學習什麼？」對此，新北市議員葉元之反酸，既然蘇巧慧說侯友宜見馬英九學不到東西，那不然建議侯友宜去向前行政院長蘇貞昌請教，不管再不喜歡他，還是有值得學習的地方，可以有很多收穫。

蘇巧慧今日痛批，馬英九是台灣民主化後，經濟治理能力最差、國家財政最差、民主形象最差、施政滿意度也最差的總統，實在不知道侯友宜去向馬英九學習什麼？葉元之則狠酸，既然蘇巧慧說侯友宜見馬英九學不到東西，那不然建議侯友宜去向蘇貞昌請教，不管再不喜歡他，還是有值得學習的地方。

葉元之表示，首先可以向蘇貞昌學習禮貌的態度，因為他經常把別人的長輩放在心上，隨時問候別人的父母。他舉例，新北市立委洪孟楷質詢時，蘇反嗆「洪媽媽都不會這樣」；台北市長蔣萬安質詢他時，蘇也提到蔣萬安的阿公蔣經國，狠酸「蘇貞昌是最有禮貌、最尊敬別人家長輩的人。」

葉元之進一步指出，可以向蘇貞昌學習如何善用工具，一般人在打仗時使用軍事武器，但蘇貞昌卻能用掃把保衛國家。每次開記者會時，也能將撞球桿當成簡報棒使用，得心應手且毫不費力，任何工具到他手上，都能找到創新的用途，可說是最擅長使用工具的人。

葉元之強調，還可以向蘇貞昌學習如何照顧家人，因為他非常懂得運用人民納稅錢來照顧家人。在擔任行政院長期間，一個女兒成為立法委員，另一個女兒接收政府標案賺取政府的錢。此外，為了讓孫女在學校享有冷氣，更推動了班班有冷氣的政策，且幫孫女買童書時還不忘打統編，「真的很懂得運用資源來照顧家人，隨時把家人放在心中。」