快訊／千金重擔願扛起！侯友宜見陳冲　親揭「語重心長的一句話」

▲侯友宜請益陳沖。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜請益之旅不間斷！侯友宜下午在臉書上釋出他與前行政院長陳冲的合照，並表示「經貿發展不能停滯，務實創造人民利益！」侯友宜透露，陳冲語重心長地告訴他，「下一任總統非常難做」。侯友宜回應，「在近年兩岸關係緊張、外交及經貿發展困境下，台灣面臨的挑戰只會更艱鉅，但即使是千斤重擔，只要能讓國家永續，我願全力扛起！」。

侯友宜表示，中華民國當前面臨的經貿發展困境，是陳冲與他晤談的過程當中，最憂慮的一塊。陳冲和他一樣出身基層工作，陳以財經、法律專業投身公職，曾擔任金管會主委、行政院長，目前持續在非營利組織服務。一生致力於臺灣金融產業、經貿發展的陳院長，對於台灣近年遇到的難題，感受也特別深。

侯友宜指出，陳冲特別向他提到，在馬英九總統任內，台灣與紐西蘭、新加坡這兩位重要貿易夥伴，簽訂了「台紐經濟合作協定」、「台星經濟夥伴協定」，為雙邊市場開放、降低貿易障礙、提高消費者福利、促進投資等，帶來諸多實質效益，但近年，台灣與其他主要貿易夥伴的自由貿易協定推進上，卻是停滯不前。

兩人也談到，台灣在人才培育部分，必須快速調整步伐，才能充實國力之本，面對通貨膨脹帶來的衝擊，政府必須及早因應，在國內金融體系上，要不斷朝國際化發展，監理力道也應適度調整，「政府帶頭，公私協力，才能跟上千變萬化的市場趨勢，讓台灣真正走向國際」。

「下一任總統非常難做」，陳冲院長語重心長地告訴侯友宜。侯友宜則回應，「在近年兩岸關係緊張、外交及經貿發展困境下，台灣面臨的挑戰只會更艱鉅，但即使是千斤重擔，只要能讓國家永續，我願全力扛起」。