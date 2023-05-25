歐商會理事長向蔡英文提5訴求　指台灣能源安全脆弱、食品限制不合理

▲總統蔡英文出席歐洲日晚宴。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日最後一次以總統身份出席「歐洲日晚宴」，歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）致詞時，則當面向她拋出5大訴求，建議台灣在電動車、再生能源、外籍勞工、醫藥保健，以及食品進口等領域放寬法規，且點出台灣能源安全脆弱、就業金卡審查過於嚴格、新藥未納入健保，以及對歐盟食品進口限制繁瑣不合理等問題。

歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）致詞時，則拋出5大訴求，建議台灣在電動車、再生能源、外籍勞工、醫藥保健，以及食品進口等領域放寬法規。

尹容直言，台灣在亞洲風力發電、建立繁榮供應鏈一直引領潮流，但嚴格的本土零組件限制造成影響，並讓成本提高，這確實讓台灣在該領域的領先地位面臨危機。他說，台灣的「許可流程」過度繁雜，好比陸域風電的環境影響評估要求從250公尺提高至500公尺，對目前約50%正在開發中的陸域風電項目造成困擾，加增開發商的不確定性。

尹容認為，台灣可以利用地熱能、浮動式離岸風電和綠色氫能，以確保足夠的電網基礎設施。他強調，台灣因為過度依賴化石燃料，且缺乏可再生能源，也沒有足夠天然氣儲存設施與電網基礎設施，這讓台灣的能源安全太脆弱，而台灣在風電發展上，環評限制開發範圍，這對開發生增加不確定性與難度。

在電動車產業部分，尹容說，台灣需要在充電基礎設施方面，提供補貼並改革現有的建築和土地利用規定，才能支持運輸轉型，他提醒，歐洲商會成員都有積極參，並且支持台灣的能源轉型，但仍然需要政府的幫助，採取必要的方式來解決阻礙，並優先推動可再生能源

而勞工議題部分，尹容認為，台灣的「就業金卡」審查過於嚴格，這讓台灣服務業與其他產業面臨人才與勞動力短缺的問題；至於醫療健保方面，尹容表示，台灣的健保體系是全球知名的，但仍然有許多新藥和治療都未能納入健保，這也確實影響到台灣的平均壽命、癌症存活率與嬰兒死亡率等，甚至落後其他已開發國家。

尹容接著提到台灣目前對歐盟食品進口的限制，他認為非常繁瑣且不合理，尤其有很多受限的歐洲食品，其實也不是台灣產品的對手，如果能夠解決雙邊貿易的相關問題，這才有助於台灣跟歐洲農民與消費者。