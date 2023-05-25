歐商來台投資破550億美元　蔡英文：維護兩岸和平是全球發展關鍵

▲總統蔡英文出席歐洲日晚宴。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日最後一次以總統身份出席「歐洲日晚宴」時表示，歐商來台投資金額累積超過550億美元，這證明雙邊貿易關係蓬勃發展；而在台海安全方面，她表示，歐盟領導者也意識到，台灣海峽是世界上最具戰略性的海域，每年約有超過一半的貨運量從台灣海峽通過，因此支持台灣堅韌發展、以及維護兩岸和平，是全球繁榮發展的關鍵。

蔡英文已連續7年以總統身份出席歐洲日晚宴，而今天則是她最後一次以總統身份參與盛宴。她致詞時一改以往嚴謹讀稿，而是大膽脫稿。她表示，今晚的主題是「強化台灣韌性」，這象徵台歐恆久的夥伴關係，過去幾年歐洲、台灣都面臨許多挑戰，歷經疫情、供應鏈重組、通貨膨脹，以及威權主義擴張等，而此刻烏克蘭還是遭到俄羅斯的入侵。

蔡英文表示，台灣跟歐洲在面對這些挑戰，仍然堅持不放棄，成為更具有韌性的合作夥伴，近年來台灣跟歐盟之間也有許多在政策與外交上的合作關係。她指出，歐盟在2021年發布「歐盟印太合作戰略」，強調印太區域的和平穩定重要性，也鼓勵與台灣合作；而今年歐洲議會也通過「歐盟晶片法」，強化台灣跟歐洲晶片供應安全。

蔡英文也指出，台灣目前最大的離岸風場就是由歐洲投資，歐洲商會的低碳倡議行動 （LCI） 提出綠色方案，有助台灣減少碳排；近期LCI會員增加，也代表歐洲公司對台灣的綠能投資和參與也隨之增加。

在台海安全方面，蔡英文表示，歐盟領導者也意識到，台灣海峽是世界上最具戰略性的海域，每年約有超過一半的貨運量從台灣海峽通過；因此，支持台灣堅韌發展、以及維護兩岸和平，是全球繁榮發展的關鍵。

蔡英文強調，歐商來台投資金額累計550億美元，她希望台歐透過協商雙邊投資協定（BIA），持續開拓合作，這不僅能在經貿層面拉近彼此距離，也有助於確保台灣、歐洲和世界的安全。

此外，歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）致詞時，則拋出5大訴求，建議台灣在電動車、再生能源、外籍勞工、醫藥保健，以及食品進口等領域放寬法規，並且擴大投資。

尹容直言，台灣因為過度依賴化石燃料，且缺乏可再生能源，也有天然氣儲存設施、電網基礎設施不足等問題，這讓台灣的能源安全太脆弱，而台灣在風電發展上，環評限制開發範圍，這對開發生增加不確定性與難度。

在電動車產業部分，尹容說，台灣需要在充電基礎設施方面，提供補貼並改革現有的建築和土地利用規定，才能支持運輸轉型；而勞工議題部分，他認為，台灣的「就業金卡」審查過於嚴格，這讓台灣服務業與其他產業面臨人才與勞動力短缺的問題。

至於醫療健保方面，尹容認為，台灣的健保體系是全球知名的，但醫護人員工作負擔高，加上許多新藥和治療方式也未能納入健保範圍，這也確實影響到台灣的平均壽命、癌症存活率與嬰兒死亡率等，落後其他已開發國家。

尹容接著提到台灣目前對歐盟食品進口的限制，他認為非常繁瑣且不合理，尤其有很多受限的歐洲食品，其實也不是台灣產品的對手，如果解決雙邊貿易問題，才會有助於台灣跟歐洲農民與消費者。