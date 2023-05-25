國造潛艦提前9月下水有政治考量？　邱國正：國防部不會這樣做

記者蘇晏男／台北報導

首艘國造潛艦IDS原型艦原預計2024年5月下水，但近日傳出國防部長邱國正與總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光對今年9月下水達成共識，引發「政治下水」質疑聲浪。對此，邱國正今（25日）表示，9月下水有經過評估過，國防部立場很簡單，只要經過測試一切安全，國防部也樂見它能夠盡早完。對於是否力拼總統蔡英文卸任前下水？邱國正說，國防部不會做這樣的考量。

▲國防部長邱國正25日在立法院受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

海軍去年向立法院報告，依照合約規費，國造潛艦預計2024年5月下水，但黃曙光本月初首度證實，首艘國造潛艦可望今年9月下水。面對時程提前，邱國正日前答詢時，表示此事一切以安全為考量，當初有很多紛紛擾擾，講說明年5月下水，但「台船評了又評」，才有了今年9月下水這個言論出來。此外，《聯合報》昨指出，邱國正與黃曙光已對IDS原型艦9月下水達成共識。

對此，邱國正25日上午在立法院受訪時表示，他跟同仁相處沒有問題，國軍是大家庭，沒有任何任務可以搞到不愉快，都有很好的溝通；9月下水有經過評估過，國防部立場很簡單，只要經過測試一切安全，國防部也樂見它能夠盡早完成，「我要特別強調，一定要安全」，這有共同看法，不會有看法不一致問題。

媒體追問，國造潛艦是否在力拼在蔡英文卸任前下水？邱國正回應，他沒有想到這個，國軍建軍備戰有一定程序，國防部不會做這樣的考量，一切以建軍備戰為主。邱強調，（潛艦）要安全、可用，「因為是用在我們自己身上的，不是用給大家看，好看而已，我絕對是不會這樣來做」。