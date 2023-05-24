總統520為蛋荒道歉　陳吉仲：已擬定3大策略「防缺蛋」

記者楊惠琪／台北報導

總統蔡英文日前在520就職演說為國內蛋荒道歉，農委會主委陳吉仲今（24日）出席立院經委會，會前接受媒體聯訪回應，全球各國都面臨禽流感肆虐，面臨雞蛋短缺問題，台灣也不可避免，對於今年農曆年過完年後全台缺蛋嚴重，造成消費者困擾，他已多次表達歉意，同時也提出3大因應策略，確保未來不會再缺蛋。

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

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立法院經濟委員會今審查「野生動物保育法」部分條文修正案，陳吉仲出席備質詢，會前接受媒體聯訪。

針對蔡總統為缺蛋道歉，陳吉仲表示，全球包括美國、日本等國家都面臨因禽流感導致缺蛋問題，台灣也無可倖免，國內今年在過完農曆年後，全台缺蛋造成消費者困擾，表示歉意，也在此次缺蛋經驗中，農委會擬定未來處理缺蛋的三大策略。

陳吉仲指出，首先已著手協助國內從種雞、蛋中雞到蛋雞全面復養，目前已有超過3100多萬隻蛋雞投入生產，此外也加強禽流感防治、並推動禽舍改善；其次，目前已啟動雞蛋滾動冷藏庫存，以6000萬顆為目標，其中有3000萬顆在國內庫存，另外3000萬顆用「開口合約」，一旦缺蛋隨即從鄰近國家進口；最後，未來如果國內雞蛋供不應求達一定比例，就會啟動雞蛋短期專案進口。強調會確保所有雞蛋的供應滿足所有消費者所需。