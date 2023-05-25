民進黨廉政會「警告」陳歐珀　賴士葆：打臉賴清德

▲民進黨立委陳歐珀。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委陳歐珀因捲入im.B詐騙集團爭議宣布退選，民進黨廉政委員會24日表示，陳歐珀有無涉案待檢警進一步調查，若有會繼續處理；至於無償使用主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）房屋和車子的部分，則予以警告制止。對此，國民黨立委賴士葆批評，這是雷聲大雨點小的放水，形同打臉賴清德上任民進黨主席所宣示的以最高標準掃除黑金。

對於民進黨廉政委員的結論，賴士葆認為，對社會高度關注捲入im.B案的陳歐珀立委的處分只給予「警告」，這種行為，如果再加上賴清德一直無法說清楚與台南市爐渣案事主郭再欽的曖昧關係，就讓社會看破賴清德手腳，原來賴清德要掃黑金都是假的，只是用此口號來騙取選票而已。

前時代力量立委黃國昌日前指出，陳歐珀在2020年競選期間，免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區辦公大樓當服務處，連保母車也是登記在詐騙集團旗下。

對此，陳歐珀出面強調自己被蒙在鼓裡，識人不明、交友不慎，鞠躬道歉，21日晚間則選擇退選，強調這是他捍衛清白的開始，「因為，政治是一時的，做人是一世的，我很感謝所有選擇相信歐珀的朋友，你們的溫暖，你們的友誼，我不會忘記，歐珀絕對禁得起檢驗，我的清白無價，也將誓死捍衛，證明你們沒有挺錯人，我也沒有對不起從政的初衷及同志」。