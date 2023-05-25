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批蔡政府居住正義3支箭跳票　國民黨團：只是「文青式口號」

▲李德維（左起）、謝衣鳯、曾銘宗25日出席國民黨團「蔡政府執政7週年居住正義跳票！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李德維（左起）、謝衣鳯、曾銘宗25日出席國民黨團「蔡政府執政7週年居住正義跳票！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

針對總統蔡英文2016年上任時宣布的「居住正義三支箭」，國民黨立法院黨團今（25日）上午舉行記者會，批評蔡政府所謂居住正義只是文青式口號，年輕人依舊買不起房、社宅興建數僅達成20%、租屋比屢創新高，綠朝官員甚至認為年輕人不是買不起房，只是沒規劃，蔡政府的所謂居住正義，從頭到尾根本就不正義。

國民黨團總召曾銘宗表示，租稅是實現居住正義的關鍵因素之一，但擁有91房大戶者，4年只繳4萬元，租稅嚴重不公平，造成有錢人囤房、年輕人買不起房。根據財政部111年度全國非自住住家用房屋稅及個人歸戶資料統計，例如持有5房以上者，就有9127人、10戶以上者有1659人，這些人囤房又少繳稅，年輕人當然買不起房，蔡英文難道不知道嗎？房價所得比創下新高，年輕人又低薪、房價又漲，年輕人怎麼買得起房？

對於蔡英文2012年1月5日在臉書上寫著：「這四年你過的好嗎？你買得起房嗎？油價、奶粉、泡麵、學費一直再漲，你受得了嗎？你找到你要找的工作嗎？你的薪水有增加嗎？你是不是覺得越來越窮、越來越累，再四年你受得了嗎？給自己一個改變的機會，給蔡英文一個改變台灣的機會。」曾銘宗表示，國人給了蔡英文7年的機會，讓蔡實現了臉書上所寫的事實，但蔡領導的政府有讓生活變更好嗎？年輕人越來越窮、越買不起房，蔡英文口中的居住正義，其實是居住不正義。

黨團書記長謝衣鳯則指出，根據內政部不動產資訊平台住宅價格指數顯示，在106年第Q1為99.42、同年Q4就突破100.6、107年Q4為100.8、108年Q4為104.14、109年Q4 為108.17、110年Q4為117.50，而111年Q4為127.51，創下歷史新高。另外，根據政部不動產資訊平台房價所得比顯示，在106年Q4為9.16、107年Q為8.57、108年Q4為8.58、109年Q4為9.20、110年Q4為9.46、111年Q4為9.61，這代表要不吃不喝9.61年才能買得房子。

「如果你買不起房子，能不能租到房子？」謝衣鳯又指，根據政部不動產資訊平台租金指數顯示，106年4月為96.43、107年4月為97.15、108年4月為98.10、109年4月99.03、110年4月為99.94、111年4月為101.16、112年4月為103.38，這代表了租金越來越高。

謝衣鳯表示，要請教行政院長陳建仁、內政部長林右昌，蔡政府的居住正義到底在哪裡？所謂的社宅三支箭，到底射在哪裡？行政院在2017年3月6日核定「社會住宅興辦計畫」8年，目標在2024年達成「政府直接興建12萬戶」，但是根據政部不動產資訊平台顯示，截至2023年4月30日，政府直接興建既有社宅戶數為6,263戶、新完成數為18,427戶，直接興建達成僅有20%，為什麼只有20%。

藍委李德維認為，民進黨解決不了年輕人買房問題，就不要牽拖，承諾居住正義的支票一再跳票，國人要睜大眼睛，唯有2024政黨輪替，才能夠實現居住正義。

▲▼國民黨團召開「蔡政府執政7週年居住正義跳票！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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