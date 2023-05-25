最新型F-16V軍購交機時程延宕　邱國正：2026年全數66架可以到

記者蘇晏男／台北報導

國防部昨深夜證實向美採購的66架最新款F-16V（BLK 70）型戰機，因飛控軟體研發進度延遲，原定首批將於今年第4季交機的時程將延遲至2024年第3季。對此，國防部長邱國正今（25日）表示，國防部在軍購延宕上也很關切，所以馬上跟美方進一步磋商，而雙方聯合編組專案小組，針對這些問題馬上解決，目前溝通狀況各方面都順利，原則上2026年66架可以到，這絕對沒有問題。

▲國防部長邱國正25日在立法院受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

我國向美採購66架最新款F-16 BLK 70型戰機，原定首批2架將於今年第4季交機，然而傳交付日期延至2024年第3季，而主因是生產線遇到了「複雜的開發挑戰」。對此，國防部24日深夜表示，我國採購的F-16 BLK 70戰機因飛行操控軟體研發進度延遲，因此預於2024年第3季出廠，美國防部已成立高階專案督管，確保洛克希德馬丁公司於2026年如期如質履約。

空軍2019年以「鳳展專案」為代號，耗資約1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，共同將現有141架F-16A/B升級為F-16 BLK 20；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16 BLK 70戰機，未來擬部署台東志航基地。

國防部昨深夜證實，因飛控軟體研發進度延遲，原定首批將於今年第4季交機的時程將延遲至2024年第3季，但美國國防部已成立高階專案督管，確保洛克希德馬丁公司於2026年如期如質履約。

邱國正25日赴立法院外交國防委員會進行專案報告並備質詢。會前受放時被問F-16V（BLK 70）延遲交機國防部掌握的狀況，邱國正回應，F-16V（BLK 70）在機型上跟F-16一樣，但有些內容有很大的差別，就因為有差別，所以本身操控軟體要同步調整，目前已有兩架原型機出來，但被巴林採購，此外這兩架原型機還不斷改進。

邱國正說，當初預定2026年全部到位，這沒有變，所以目前為止，國防部在軍購延宕上也很關切，所以馬上跟美方進一步磋商，而雙方聯合編組專案小組，針對這些問題馬上解決，目前溝通狀況各方面都順利，原則上2026年66架可以到，這絕對沒有問題。