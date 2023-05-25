　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最新型F-16V軍購交機時程延宕　邱國正：2026年全數66架可以到

記者蘇晏男／台北報導

國防部昨深夜證實向美採購的66架最新款F-16V（BLK 70）型戰機，因飛控軟體研發進度延遲，原定首批將於今年第4季交機的時程將延遲至2024年第3季。對此，國防部長邱國正今（25日）表示，國防部在軍購延宕上也很關切，所以馬上跟美方進一步磋商，而雙方聯合編組專案小組，針對這些問題馬上解決，目前溝通狀況各方面都順利，原則上2026年66架可以到，這絕對沒有問題。

▲國防部長邱國正25日在立法院受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正25日在立法院受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

我國向美採購66架最新款F-16 BLK 70型戰機，原定首批2架將於今年第4季交機，然而傳交付日期延至2024年第3季，而主因是生產線遇到了「複雜的開發挑戰」。對此，國防部24日深夜表示，我國採購的F-16 BLK 70戰機因飛行操控軟體研發進度延遲，因此預於2024年第3季出廠，美國防部已成立高階專案督管，確保洛克希德馬丁公司於2026年如期如質履約。

空軍2019年以「鳳展專案」為代號，耗資約1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，共同將現有141架F-16A/B升級為F-16 BLK 20；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16 BLK 70戰機，未來擬部署台東志航基地。

國防部昨深夜證實，因飛控軟體研發進度延遲，原定首批將於今年第4季交機的時程將延遲至2024年第3季，但美國國防部已成立高階專案督管，確保洛克希德馬丁公司於2026年如期如質履約。

邱國正25日赴立法院外交國防委員會進行專案報告並備質詢。會前受放時被問F-16V（BLK 70）延遲交機國防部掌握的狀況，邱國正回應，F-16V（BLK 70）在機型上跟F-16一樣，但有些內容有很大的差別，就因為有差別，所以本身操控軟體要同步調整，目前已有兩架原型機出來，但被巴林採購，此外這兩架原型機還不斷改進。

邱國正說，當初預定2026年全部到位，這沒有變，所以目前為止，國防部在軍購延宕上也很關切，所以馬上跟美方進一步磋商，而雙方聯合編組專案小組，針對這些問題馬上解決，目前溝通狀況各方面都順利，原則上2026年66架可以到，這絕對沒有問題。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
瑪娃暴風圈離台很近！　7縣市一定會下雨
「樂天女孩總選舉」結果出爐　李多慧、林襄都輸給她！
快訊／4度被判死！　他縱火燒死9人今逃死定讞
快訊／下周可能發海警！　瑪娃重回強颱「強度會更猛」
市川猿之助密友「M男」起底！　遺書指定財產全給他
高雄姊把妹妹關8樓窗台！　她墜樓慘死
前棒球國手陰經龍狠殺女友！二審宣判出爐　死者弟怒了
快訊／大谷翔平陽春砲！　本季第12轟出爐
Nvidia暴漲1倍！　「台灣囝仔」黃仁勳身價大增逾4200

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡清祥：im.B主嫌用假名招搖撞騙　將是檢方偵辦重點

im.B詐騙主嫌疑跟多名政要餐敘　雙清文教基金會三點聲明澄清

開砲「賴清德0信賴」！　侯友宜嗆：黑金都無法掃除奢談守護台灣？

民進黨立委選戰徵詢呱吉？　本人親回：沒見過潘孟安

快訊／桃警串聯「治安消極日」　警政署：若發生將調度3方警力

徐巧芯爆NCC網站洩漏個資多年　怒點名陳耀祥、唐鳳出來說話

美國要把台灣納入「核保護傘」？　邱國正：我不知道耶

快訊／李正皓「初登板」砲轟侯友宜：行人地獄閻羅王

侯友宜副手該找誰？　郭正亮揭最好人選：能接年輕人地氣

快訊／綠里長怒辭職　李正皓自稱：可讓民進黨「跨越邊境走向淺藍」

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

5億高中生「4聖筊」指向夏姓配偶涉案｜20230524 ET午間新聞

蔡清祥：im.B主嫌用假名招搖撞騙　將是檢方偵辦重點

im.B詐騙主嫌疑跟多名政要餐敘　雙清文教基金會三點聲明澄清

開砲「賴清德0信賴」！　侯友宜嗆：黑金都無法掃除奢談守護台灣？

民進黨立委選戰徵詢呱吉？　本人親回：沒見過潘孟安

快訊／桃警串聯「治安消極日」　警政署：若發生將調度3方警力

徐巧芯爆NCC網站洩漏個資多年　怒點名陳耀祥、唐鳳出來說話

美國要把台灣納入「核保護傘」？　邱國正：我不知道耶

快訊／李正皓「初登板」砲轟侯友宜：行人地獄閻羅王

侯友宜副手該找誰？　郭正亮揭最好人選：能接年輕人地氣

快訊／綠里長怒辭職　李正皓自稱：可讓民進黨「跨越邊境走向淺藍」

李李仁Get大客車駕照「全是為了女兒」！　3個月內就考到

王鴻薇／囂張面嗆投資人　imB詐騙調查局也有份！

蔡清祥：im.B主嫌用假名招搖撞騙　將是檢方偵辦重點

新北市「打新冠疫苗送2禮」　2族群打完現場直接領！

聲明稿／證交所睜亮眼　詹景超打拚7年「泰山」績效碾壓龍邦

im.B詐騙主嫌疑跟多名政要餐敘　雙清文教基金會三點聲明澄清

蘋菓西打600ml再傳有沉澱物！平鎮工廠勒令停工　缺失全曝光

主管兩岸事務　美國務院亞太副助卿華自強將卸任

開砲「賴清德0信賴」！　侯友宜嗆：黑金都無法掃除奢談守護台灣？

臺灣國際田徑公開賽隔3年再開！我國好手力拚佳績

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

2高官到im.B主嫌豪宅開趴！她批交通部護航

黃光芹：郭柯配、獨立參選都不可能

二哥侯明鋒：侯友宜絕非藍皮綠骨

即／李正皓披綠袍空降　民進黨永和區黨部主任怒辭

侯友宜「副手三條件」曝光　侯管配破局！她呼聲高

陳水扁親曝柯文哲請益：如何縮短貧富差距

郭台銘被拱接國民黨主席　她曝內幕

明年「只有小年夜彈性放假」？　人總明報告

綠廉政會立案調查陳歐珀　鄭重警告：違反廉政

曝軍購最新型F-16V延遲交機原因　國防部：美已成立高階專案督管

才剪綵1個月！她曝新北美術館慘況

傳雞排妹披綠袍出戰　前綠委點會得罪2類人

藍委喊讓郭台銘當立法院長！　「會強力建議他列不分區第一名」

im.B詐騙案傳檢調涉入　蔡清祥回應了

更多熱門

相關新聞

美國要把台灣納入「核保護傘」？　邱國正：我不知道耶

美國要把台灣納入「核保護傘」？　邱國正：我不知道耶

美國近期與日韓確立「核保護傘」，外界關注台灣是否也將被納入，而外交部長吳釗燮22日指出，外交部有跟其他具相同訴求的盟友溝通，但台美就此議題的討論，不適合在此說明。對此，國防部長邱國正今（25日）表示，「我不知道耶」，他在這方面並有得知任何的訊息。

國造潛艦提前9月下水有政治考量？　邱國正：國防部不會這樣做

國造潛艦提前9月下水有政治考量？　邱國正：國防部不會這樣做

西方情報部門：中駭客鎖定美關鍵基礎設施

西方情報部門：中駭客鎖定美關鍵基礎設施

川普最大對手　佛州州長宣布角逐美國總統大選

川普最大對手　佛州州長宣布角逐美國總統大選

白宮：中國封殺美光　不會破壞2國改善關係的努力

白宮：中國封殺美光　不會破壞2國改善關係的努力

關鍵字：

邱國正F-16V國防部軍購美國

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

BP效應狂燒！泫雅行程取消、Angelababy新戲被撤

2高官到im.B主嫌豪宅開趴！她批交通部護航

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

麗寶集團靠「神」助攻成百億王國　7億建地捐出蓋廟

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面