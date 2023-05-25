白宮：中國封殺美光　不會破壞美中改善關係的努力

▲柯比繼續釋放美國願與中國改善關係的意願。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

白宮「國安會戰略溝通協調官」柯比（John Kirby）24日表示，中國對美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron Technology Inc）的封殺，不會破壞美中兩國間為改善關係所做的努力。他表示華府直接與北京當局進行聯繫。

路透社報導，柯比表示中國政府近日以國安憂慮為由封殺美光，實際上很明顯是要破壞七大工業國集團（G7）反對經濟脅迫的強硬立場，G7前一日才剛針對此發表聲明。

柯比說白宮直接與中國政府聯繫，他不認為封殺美光會對白宮改善對中關係的努力有過多影響，「這是一個複雜的關係，難免有起伏。」他也表示若中國有不適當的舉動時，白宮不會袖手旁觀，這也不代表拜登先前提到要恢復美中對話熱線的努力，會因此受到破壞。

美國總統拜登21日表示，G7都同意要降低與多元化對中國的關係，但預期在美中因中國間諜氣球飄入美國本土後引發的緊張局勢，很快就會緩和下來。

柯比說此時更開放的溝通管道是前所未有地重要，並說正在努力為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）以及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪中鋪路。