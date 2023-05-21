新北青春山海線特色商品輔導　產出創新產品展現競爭力

▲三芝二號倉庫為今年進階輔導群聚型店家代表，輔導業者設計改造風格形象牆及開發櫻花。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府自2020年起輔導青春山海線8個行政區商家優化產品及提升運作力，透過邀集各方代表參加共識會議，以了解當地特色需求，輔導商家改良或開發具地方特色之商品，再透過包裝設計，增加產品在市面上的吸引力，讓輔導的產出，不只是有形的創新產品，更是無形的商家競爭力。

經發局長何怡明表示，2020年至2021年以青春山海線一行政區一特色伴手禮為目標，透過專家帶路的方式，協助業者媒合跨域資源，引導商家結合在地農漁特產、商圈協會及地方特色等進行產品優化或開發，並帶入品牌觀念，結合青春山海線主視覺及產品包裝，重新設計具區域限定概念之外包裝，成功打造14款伴手禮商品及兩款禮盒，並透過各種商業通路推廣，累計協助業者創造450萬銷售額。

▲新北市經發局自2020年起結合青春山海線在地食材，打造出14款伴手禮商品，創新商品的挹注有效提升。

經發局補充，自2020年起的輔導作業，透過讓業者實際跨域結合，以及與專家直接對談，帶入異業結合及聯盟的概念，並透過行銷活動，讓業者親身感受包裝行銷的重要性，整體提升業者經營本質能力，如受過輔導的特色店家金山薯童謠，延續創新優化精神，再開「金山紅店鋪」，運用在地食材，自行研發地瓜半熟乳酪蛋糕商品，另闢新商機。

位於三芝的二號倉庫老闆江育誠過去接受包裝設計輔導，注意到區域限定的視覺標章帶來的吸引力，今年主動邀集三芝特色店家一號倉庫、三芝自然藝境、蕃婆林休閒農場共同參與輔導，以區域概念進行跨店家的統一形象包裝設計，為在地農特產品筊白筍脆片、櫻花蛋捲、地瓜設計具櫻花意象的外包裝，建立專屬三芝特有地方產業品牌。

經發局表示，近年輔導已漸有成效，2022年開始以活動串聯方式進行整體串聯行銷，2023年則以實體軟硬體改造為目標，依據商家背景、特色商品及服務性質，結合品牌視覺設計、創新商品開發、場域布置或改造等方式進行輔導，提升店家軟硬體服務品質，創造在地商機。