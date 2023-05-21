新北「動藝下-斯巴達小勇士」　九大關卡挑戰5／24開放報名

▲新北「動藝下-斯巴達小勇士」。（圖／台灣斯巴達障礙跑競賽提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市美術館戶外園區將於6月3、4日，由新北市政府文化局與國際知名障礙跑品牌「Spartan Kids」，共同推出2023年新北市兒童藝術節前導活動「動藝下-斯巴達小勇士」，5月24日早上10時開放報名，希望讓孩子們透過運動藝術及關卡挑戰培養冒險精神、勇於嘗試與堅持的態度，邀請爸爸媽媽帶小朋友共同參與，活動當日還有許多周邊藝術體驗，歡迎來新美館戶外園區走走。

新北市文化局長張䕒育表示，本次活動為2023年新北市兒童藝術節前導活動，希望透過多元免費的體驗，提供親子更多接觸藝術的機會，除了運動藝術外，並加入色彩元素，期盼孩子們養成運動的樂趣及認識色彩，歡迎小朋友於6月搶先體驗兒藝節，一起來訓練體能，在玩樂中接觸藝術，也認識自己更多的可能性。

▲克服恐懼訓練翻越攀爬能力的「A Frame」。

張䕒育說，除了斯巴達小勇士9項關卡外，周邊還規劃許多藝術體驗與活動:「草地親子瑜珈」邀請親子共同透過呼吸、冥想，在自然環境中認識自己的身體；選擇喜歡的顏色，動手創造出屬於自己獨特的「流體畫DIY」；「食物手作」親子協力製作餐點，學習均衡營養並愛惜食材的觀念；激發孩童想像力的「泡泡表演秀」及「OPEN!家族」粉絲見面會演出，帶給孩童多元的藝術體驗，此外，在6月3日下午2時至4時，還有新北市圖書館鶯歌分館「行動閱讀」推廣活動，於現場首次新辦新北市圖書館借書證，將贈送辦證小禮。

2023年新北市兒童藝術節前導活動「動藝下-斯巴達小勇士」活動為6月3日至4日，活動將於5月24日早上10時開放報名，報名連結：https://spartanracetw.kktix.cc/events/985256ce，活動資訊請至「新北市文化局」臉書粉專查詢。

▲訓練握力與攀爬技巧的「Slip Wall」。

▲訓練手臂力與攀爬技巧的「O.U.T」。

▲運用四肢貼近草地感受自然的「Cord Crawl匍匐前進」。