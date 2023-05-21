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新北山區破獲非法養禽場　養逾千隻雞鴨...最高罰330萬

▲新北山區破獲非法養禽場。（圖／新北市動保處提供）

▲新北山區破獲非法養禽場。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局近日接獲舉報，新店山區疑似有一處非法養禽場占用國有地，環境髒亂不堪。立即邀集動保處、環保局、國有財產署等相關單位於19日前往查察，現場破獲飼養逾千隻雞鴨之非法養禽場，依相關規定最高可開罰330萬元。

現場查獲陳姓行為人，利用私人及國有土地飼養家禽逾千隻，以廚餘餵養雞鴨，沒有提供乾淨水源及飲食，環境髒亂；場內死雞死鴨隨地棄置未經掩埋處理，致惡臭不堪；且未架設防鳥網等防疫設施，違法事項明確，新北市動保處人員當場進行禽流感快篩採檢，所幸無驗出禽流感，立即要求業者改善飼養環境。

農業局表示，依照畜牧法規定，飼養雞鴨等家禽若達500隻以上，應辦理畜牧場登記，違法可依畜牧法第4條第1項及第39條第1項第1款裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰並限期減養。另依飼料管理法規定，以廚餘飼養且未取得環保單位的再利用許可，可依飼料管理法第20條第4款及第29條第2款裁處3萬元以上300萬元以下罰鍰。另占用國有地部分，也由國有財產署依相關規定辦理。

動保處表示，為降低禽流感疫情發生，中央自2015年公告家禽應飼養於密閉式或非開放式或具防鳥設施禽舍內，本案未設置雞舍，採山區開放式空間放養且未架設防鳥網等防疫措施，依據動物傳染病防治條例第45條第4款可裁處最高15萬元罰鍰。

農業局長李玟表示，為提供民眾安全合格的肉品，飼養家禽達規模以上（500隻）依法應辦理登記，且須落實飼養環境衛生及各項防疫措施。每季均針對轄內列管養禽場查察，倘有查獲非法養禽場，也會立即裁罰要求改善，呼籲民眾大規模飼養應辦妥登記，以免觸法。

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