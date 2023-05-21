再現古法粉圓技藝　新北公有市場用視味覺感受幸福

▲淡水中正美食廣場位於淡水河畔及淡水老街中心點，攤商大多販售道地小吃。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

現做粉圓就在這！藏身在淡水中正美食廣場裡的「盧記大腸紅麵線純手工粉圓」，獨特順口的紅麵線及粉圓飲品讓遊客讚不絕口，老闆盧俊光常常在午後坐在攤前的小凳子上，以精湛手藝現場呈現傳統粉圓製作古法，展現專業的市場手作職人風範。

老闆盧俊光說，年輕時跟著父親學做飲食，到處流浪擺攤販售麵線及粉圓，一直到進入淡水中正美食廣場才落地生根，為了能做出消費大眾喜愛的優質美食，堅持親手製作粉圓，希望能用自己的手作技藝，讓大家從視覺與味覺感受到幸福。

▲淡水中正美食廣場裡的「盧記大腸紅麵線純手工粉圓」老闆盧俊光（右），多年來堅持親手製作粉圓。

盧俊光提到，淡水中正美食廣場的特別之處在於位在淡水河畔及老街中心點，有別於一般販售禽肉蔬果的傳統零售市場，這裡賣得多為道地小吃，內部還提供冷氣及座位區，周末常常聚集遊客歇腳用餐，2019年市場改造後來客量成長好幾倍，雖然2020年遇到新冠疫情，市場夥伴仍堅持不懈，至今漸漸回歸日常。

盧俊光表示，店內的白玉粉圓採用本土優質地瓜粉及純淨水製作，不使用防腐劑、化學香料、焦糖色素及塑化劑等添加物，黑糖砂也是現炒，現場販售粉圓剉冰，也可以製成飲品；麵線以入味的大腸搭配Q彈順口不易爛的紅麵線，加點辣更加提味，歡迎大家相約前來品嚐。

▲「盧記大腸紅麵線純手工粉圓」老闆盧俊光，以精湛手藝現場呈現傳統粉圓製作古法。

新北市市場處長李長奎表示，淡水中正美食廣場是一座充滿人情味且軟硬體配置齊全的市場，108年改造以淡水在地象徵「舢舨船」為主題設計入口意象，更結合美學設計將市場內部以「多元友善」為概念增設多語指標與菜單、佈置友善空間及哺乳室，111年即獲經濟部評定為最高榮譽5星優良市集。

此外，市場內不乏獲得經濟部認證的4星及5星名攤，除了12號攤「盧記大腸紅麵線純手工粉圓」外，還有俗擱大碗的牛肉麵、異國料理、經典小吃蚵仔煎及咖啡甜點等，儼然是淡水美食的縮影，攤商更提供多元支付管道，可採現金、悠遊卡、LINE PAY及全支付結帳，希望在地饕客及國際遊客都能到淡水美食廣場放鬆的品嚐好料。

▲麵線以入味的大腸搭配Q彈順口不易爛的紅麵線，不使用添加物。