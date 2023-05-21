帶領讀者蒞臨藝術現場　新北《新美誌》首刊正式上線

▲新北《新美誌》首刊正式上線。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新美館尚在興建與籌備中，為及早提供市民新的藝文休憩場域，自上月中旬起向民眾開放第一期戶外園區及部分空間，歷經三週特別限定活動後，持續以實驗性、開創性的藝術計畫及工作坊邀請民眾參與，打造美術館為藝術推廣及建立觀眾連結的基地。於此同時擁有新穎、前衛性格的《新美誌》季刊也迎來首度發刊，為讀者提供豐富且令人耳目一新的原創內容。

文化局表示，《新美誌》於2018年以《新北美誌》為名創刊，於美術館網站以數位型態發行，今年4月配合美術館園區開放，邀請創意團隊「平凡製作 studio ordinary」共同企劃編輯，以及曾獲金點設計獎年度最佳設計獎及金蝶獎銀獎的「平面室 graphic room」操刀刊物視覺設計，重新結合數位閱讀與實體推廣文宣，更名為《新美誌》，期盼在美術館正式開館前，建立與大眾溝通之管道，於推廣美術館各項展演計畫之時，建構一普及藝文知識、推介相關領域議題為導向的美術館線上刊物。

《新美誌》首刊規劃多篇專文，除邀請專家帶領讀者走訪園區，探見園區設計如何與社區連動、打開街廓；「做圓」計畫策劃人黃偉倫以及「新朋友」策展人黃彥穎，共同分享展演計畫策劃背景，另有專家賴香伶、蘇瑤華、黃珊珊等分享國際美術館案例，拋出美術館與在地連結的對話，從生活出發，想像一座美術館的誕生。

文化局長張䕒育表示，美術館不僅是藝術的櫥窗，更是市民的交流廳、創作者的對話場域，新北市美術館於籌備之時，除將透過實體展演計畫建立觀眾，未來也將持續每季更新，帶領讀者從各個面向開啟藝術對話，帶領讀者走入充滿藝術量能的日常及藝術現場，共同參與新美館的誕生。限量實體刊物收錄部分專文，可於新美館服務台索取，其餘完整內容請詳官網《ntcart.museum/online-zine》。