3月瘋媽祖「極東看海」　參觀新北貢寮新社慈仁宮

▲新北市貢寮區新社慈仁宮 。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

3月瘋媽祖，臺灣四面環海，全臺各地皆有媽祖信仰，農曆3月23日媽祖聖誕，各地祭祀圈活動觀光化，文資媽祖廟或地方民俗活動更是遊客必訪的宗教勝地，其中新社慈仁宮位在臺灣本島最東邊的貢寮區，依山傍海，美不勝收，是本島極東文資媽祖廟。

文化局表示，貢寮與福隆間一個小村落，清代時期稱為三貂社，新社慈仁宮便坐落在三貂社公廨所在地，捐獻為媽祖廟建地，慈仁宮創建於道光年間，1964年遷建於舊廟右側，雖幾經改修，然而大量保留原廟建材，包括現存咸豐9年木雕神龕，以及光緒4年的正殿正面石造牆與石龍柱，非但建物本身保留了歷史軌跡，由於此祭祀場域匯聚當地船戶、郊戶、三貂社眾番、三貂社屯丁等族群，也充分見證原漢融合關係，民眾可以從廟宇正廳上方「德被海天」匾額中看見「紳耆民番暨信士等敬立」字樣窺知一二。

▲新社慈仁宮正面雕刻 。

同樣的原漢交流，也可以從慈仁宮右側「暨奉憲示禁碑」看見，此碑立於咸豐6年，雖然有些字跡因風化難以辨識，然而字裡行間表達當時官府為了維持治安，嚴禁衙門差役未經通報即跨越轄界捉拿疑犯，或藉名差役假公持械擄劫等行為，以免釀成衝突，危害社會安寧所施行的政策，見證山區開發史與民番關係史，凸顯出該場域的社會規範力。

值得一提的是馬偕博士在《馬偕日記》中紀錄了走訪新社傳教的觀察心得，其中一處傳教位置就在新社慈仁宮旁高地，一時間漢人、平埔族、日本人及洋人穿梭其間，新社慈仁宮媽祖廟不再只是原漢共同信仰的廟宇，從廟宇與石碑見證在地信仰及19世紀中葉時的社會狀況、鄉村組織。

新北市文化局長張䕒育表示，臺灣地理環境優越，這片土地廣納各族群，而新北市更因地利之便，馬偕與日人皆曾在此活動，與在地漢人及平埔族人交織出多元豐富的文化篇章，市定古蹟「貢寮新社慈仁宮暨奉憲示禁碑」不單是臨海先民的民間信仰，更保留了多元族群互動交融的文化軌跡，歡迎民眾到此一遊，聽山看海賞文資。

▲奉憲示禁碑 。