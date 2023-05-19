　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「抓柯粉票」！侯友宜明上《董事長開講》　吳子嘉：6月民調要衝35%

▲▼ 侯友宜出席Fly Higher！2023新北天際影展記者會 。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜明日上《董事長開講》節目。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜本週三獲徵召成為國民黨總統參選人後，20日晚間隨即參加美麗島電子報網路節目《董事長開講》粉絲見面會，這是侯成為總統參選人後的首場造勢，屆時美麗島電子報董事長吳子嘉、北市議員徐巧芯及台南前市議員謝龍介都會同台。吳子嘉今強調，侯現在民調落後，若要在6月底將民調拉到35%，就要抓柯粉的票，而參加《董事長開講》的觀眾屬性，柯粉居多，這應是侯友宜答應出席的考量。

《董事長開講》粉絲見面會動將於5月20日晚上8點到10點在新北市三重綜合體育館舉辦，該場地約可容納1200人左右；5月27日的活動則辦在高雄。據了解，此次活動是吳子嘉主動邀約，而侯陣營會答應，似乎也是認為該活動群眾正是他們所缺乏的，因此希望藉由此活動，拓展支持的板塊。

去年在九合一選舉時，當時國民黨台北市長參選人蔣萬安，及民眾黨參選人黃珊珊均有上該節目，後續反應也不錯。此次《董事長開講》節目邀請侯友宜，外界認為將很有看頭，據悉，連侯友宜都認為這次是個很大的嘗試「很重要」，希望可以把自己的理念傳遞給觀眾。

▲▼ 侯友宜520上「董事長開講」！　合體「打賴悍戰」謝龍介、徐巧芯 。（圖／翻攝臉書）

▲侯友宜520上「董事長開講」。（圖／翻攝臉書）

吳子嘉指出，當初侯在17日接受國民黨徵召後，他馬上邀約，而侯也立即答應。吳子嘉表示，《董事長開講》活動參與的觀眾多為20-50歲左右的青壯年，而這群受眾多屬民眾黨柯文哲選票，剛好是侯友宜欠缺的。侯陣營似乎也是希望可以藉由此活動挖到柯文哲票源，因為接下來的一個半月中，侯的民調一定要上升到35％左右，才能跟民進黨賴清德一拚，「要在這麼短的時間下猛藥，就是要抓柯粉的票」。

「侯友宜需要的就是要轉型」，吳子嘉表示，明天活動上會給侯友宜20分鐘闡述理念，之後則開放現場及線上看直播的民眾提問，這樣也算是實打實的狀態，如果侯友宜回答得不好，民眾馬上就會有反應，這是非常現實的考驗。

吳子嘉認為，柯文哲目前民調仍維持在二成以上，似乎就是因為每天在罵民進黨，讓民眾有感，而侯友宜既然已經被提名，也需要對民進黨的施政提出批評，「講白一點，這就是場罵民進黨的比賽」，侯一定要點出民進黨的問題，這樣才可以吸引民眾。
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
吳淡如住飯店「一直開著水龍頭」釀淹水！　飯店0求償還向她認錯
獨／高中男擁5億房產！　原因曝光
北市女業務過馬路　遭「百萬阿爾法」撞飛慘死
2歲兒突爆咳！陳彥婷「一種第六感」掛急診　秒被告知住院
快訊／新竹市團滅現場！　22車全部泡水
自由潛水魂斷小琉球　體改先鋒「最後身影曝光」！
獨／3姊弟失聯10年！被塞書包的弟弟近況曝　最快「這時候」見
快訊／11縣市持續豪雨特報！　雷雨彈轟中部2縣市
庾澄慶遭瞎傳「突發心臟病死訊」！　經紀人緊急回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

統一台灣是中國官方政策？吳釗燮點名馬斯克：除了錢還有種東西叫價值

綠營批侯友宜發訪星影片　新北反擊：問政切勿雙標！

「抓柯粉票」！侯友宜明上《董事長開講》　吳子嘉：6月民調要衝35%

陳歐珀捲入im.B詐騙案！　國民黨酸「信lie台灣」民進黨應道歉

柯文哲競選總統口號曝光　「Keep Promise相信美好台灣」

朱立倫老毛病又犯？　李正皓：國民黨整合失敗要負最大責任

性平觀念落實！同婚支持度大增25.2%　74.1%民眾挺收養小孩

郭台銘被朱立倫說見了牛鬼蛇神？　曾銘宗：報導內容破壞藍營團結

台北信義區地基坍塌現天坑　監委申請自動調查

快訊／涉入im.B詐騙案風暴　陳歐珀：若我有參與詐騙就退選

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

北京實測花現金

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

統一台灣是中國官方政策？吳釗燮點名馬斯克：除了錢還有種東西叫價值

綠營批侯友宜發訪星影片　新北反擊：問政切勿雙標！

「抓柯粉票」！侯友宜明上《董事長開講》　吳子嘉：6月民調要衝35%

陳歐珀捲入im.B詐騙案！　國民黨酸「信lie台灣」民進黨應道歉

柯文哲競選總統口號曝光　「Keep Promise相信美好台灣」

朱立倫老毛病又犯？　李正皓：國民黨整合失敗要負最大責任

性平觀念落實！同婚支持度大增25.2%　74.1%民眾挺收養小孩

郭台銘被朱立倫說見了牛鬼蛇神？　曾銘宗：報導內容破壞藍營團結

台北信義區地基坍塌現天坑　監委申請自動調查

快訊／涉入im.B詐騙案風暴　陳歐珀：若我有參與詐騙就退選

教育部通過台科大整併華夏科大！私校工會：應修專法鼓勵公私併

康建4死槍案李鴻淵一審判死！家屬盼速決：不執行只是騙人的謊言

《英雄聯盟》T1 vs JDG中韓五場激戰收視保障！230萬觀看刷新MSI紀錄

迎接最美五月雪！特搜全台油桐花盛典　漫步片片白雪桐花雨

詹皇一路「倒退嚕」向場邊席　馬刺菜鳥：為何國王這麼常假摔

長華科技砸30億新建第4座廠房　今落成啟用

台南兩大水庫只剩7038萬噸　市府抗旱力拼銜接梅雨季

媽媽肚內臍帶扭轉54圈成「麻花」　34周剖腹撿回女兒一命

獨／高中男擁5億房產原因曝　母慟獨子遭害命：2個月父子都走了

祈錦鈅認愛1天閃婚「被退追蹤」！　本尊親回擊負評：記得看醫生

家裡有鱷魚!爸淡定料理　女兒「阿娘喂」連被嚇歪

政治熱門新聞

快訊／郭正亮宣布退出民進黨　172字聲明曝光

柯文哲競選總統口號曝光　「Keep Promise相信美好台灣」

陳玉珍發聲了！傳郭台銘以為將獲徵召　她預告：明天立法院說明

快訊／搶在民進黨開鍘前！郭正亮宣布退黨　「君子絕交不口出惡言」

快訊／陳歐珀鞠躬道歉　「我識人不明但絕無跟im.B詐騙集團掛勾」

館長自辦總統大選「柯文哲得票84%」

郭正亮退黨　民進黨斥發言「一再詆毀本黨」：依程序處理

郭侯之戰劇本早就定好？　他點關鍵：郭台銘成幫忙拖時間的工具人

黃士修：藍營民調作弊吃郭台銘夠夠

快訊／三讀通過！防柬埔寨豬仔案重演　誘拐「豬仔」未遂最重判7年

竹北天坑偷灌漿罰18萬　楊文科曝原因

綠委認房價跌幅不符期待　曝數據「下跌才開始、預期會跌好幾年！」

幕後／誰是朱立倫口中「牛鬼蛇神」？　黨內還原郭台銘爆氣始末

侯友宜副手是誰？　郭正亮批：無聊之舉！影響力幾乎是零

更多熱門

相關新聞

朱立倫老毛病又犯？　李正皓：國民黨整合失敗要負最大責任

朱立倫老毛病又犯？　李正皓：國民黨整合失敗要負最大責任

國民黨17日提名新北市長侯友宜參選2024總統大選，看似藍軍團結、大勢底定，但近日卻有各種幕後消息傳出，讓部分挺鴻海創辦人郭台銘的人士大為光火。政治評論員李正皓19日表示，國民黨主席朱立倫以為已經搞定郭台銘，卻又犯了「贏筊又要贏話」老毛病，想收割整合功勞，最後反而讓郭台銘火大，「國民黨若整合失敗，朱立倫要負最大責任。」

郭台銘被朱立倫說見了牛鬼蛇神？　曾銘宗：報導內容破壞藍營團結

郭台銘被朱立倫說見了牛鬼蛇神？　曾銘宗：報導內容破壞藍營團結

2024選戰基調 兩岸維持現狀

2024選戰基調 兩岸維持現狀

侯友宜發出訪星國影片　民進黨怒批：拿市府資源選總統

侯友宜發出訪星國影片　民進黨怒批：拿市府資源選總統

美媒評侯友宜「白紙一張」　她呼籲：應儘速提出治國方針和兩岸論述

美媒評侯友宜「白紙一張」　她呼籲：應儘速提出治國方針和兩岸論述

關鍵字：

侯友宜董事長開講吳子嘉柯粉

讀者迴響

熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

「煙囪雲」驚人降雨攻進南部了　11縣市豪雨特報　

雷雨帶卡住了！雨彈轟2縣市1小時　警戒區出爐

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面