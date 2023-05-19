「抓柯粉票」！侯友宜明上《董事長開講》　吳子嘉：6月民調要衝35%

▲侯友宜明日上《董事長開講》節目。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜本週三獲徵召成為國民黨總統參選人後，20日晚間隨即參加美麗島電子報網路節目《董事長開講》粉絲見面會，這是侯成為總統參選人後的首場造勢，屆時美麗島電子報董事長吳子嘉、北市議員徐巧芯及台南前市議員謝龍介都會同台。吳子嘉今強調，侯現在民調落後，若要在6月底將民調拉到35%，就要抓柯粉的票，而參加《董事長開講》的觀眾屬性，柯粉居多，這應是侯友宜答應出席的考量。

《董事長開講》粉絲見面會動將於5月20日晚上8點到10點在新北市三重綜合體育館舉辦，該場地約可容納1200人左右；5月27日的活動則辦在高雄。據了解，此次活動是吳子嘉主動邀約，而侯陣營會答應，似乎也是認為該活動群眾正是他們所缺乏的，因此希望藉由此活動，拓展支持的板塊。

去年在九合一選舉時，當時國民黨台北市長參選人蔣萬安，及民眾黨參選人黃珊珊均有上該節目，後續反應也不錯。此次《董事長開講》節目邀請侯友宜，外界認為將很有看頭，據悉，連侯友宜都認為這次是個很大的嘗試「很重要」，希望可以把自己的理念傳遞給觀眾。

▲侯友宜520上「董事長開講」。（圖／翻攝臉書）



吳子嘉指出，當初侯在17日接受國民黨徵召後，他馬上邀約，而侯也立即答應。吳子嘉表示，《董事長開講》活動參與的觀眾多為20-50歲左右的青壯年，而這群受眾多屬民眾黨柯文哲選票，剛好是侯友宜欠缺的。侯陣營似乎也是希望可以藉由此活動挖到柯文哲票源，因為接下來的一個半月中，侯的民調一定要上升到35％左右，才能跟民進黨賴清德一拚，「要在這麼短的時間下猛藥，就是要抓柯粉的票」。

「侯友宜需要的就是要轉型」，吳子嘉表示，明天活動上會給侯友宜20分鐘闡述理念，之後則開放現場及線上看直播的民眾提問，這樣也算是實打實的狀態，如果侯友宜回答得不好，民眾馬上就會有反應，這是非常現實的考驗。



吳子嘉認為，柯文哲目前民調仍維持在二成以上，似乎就是因為每天在罵民進黨，讓民眾有感，而侯友宜既然已經被提名，也需要對民進黨的施政提出批評，「講白一點，這就是場罵民進黨的比賽」，侯一定要點出民進黨的問題，這樣才可以吸引民眾。

