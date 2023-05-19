他指「換郭」粗糙逼退這群人　示警侯友宜「120萬可能轉投柯文哲」

▲鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

「郭侯之戰」落幕，國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，但餘波未了，近日各種幕後消息傳出，讓部分挺鴻海創辦人郭台銘的人士大為光火。前親民黨文宣部副主任吳崑玉19日示警，國民黨2016年總統選舉大敗，宋楚瑜拿到的157萬票，估計有120萬票是深藍支持者不滿「換柱」轉投，不滿「換郭」的深藍支持者這次就可能轉投柯文哲。

對於郭侯之爭，吳崑玉19日在《品觀點》網路節目中表示，郭台銘未獲徵召後雖表態支持侯友宜，但因黨主席朱立倫主導的徵召規則不明確，對郭台銘事前失信、事後不尊重，惹惱一大批挺郭的深藍支持者轉向柯文哲或是拒絕投票，嚴重衝擊侯友宜選情。

吳崑玉點出，朱立倫一開始就言明總統參選人提名，採取徵召、不用初選，就是基於過去「換柱」的慘痛經驗，但是不辦初選，沒有明確的遊戲規則，徵召人選由朱立倫一人「乾綱獨斷」，如此一來，很難說服輸家及其支持者。

吳崑玉提醒，國民黨不要忘了2016年總統選舉的大敗，親民黨主席宋楚瑜拿到的157萬票，估計有120萬票是深藍支持者因為不滿換柱而轉投宋楚瑜；這次大選，老宋變成柯P，不滿「換郭」的深藍支持者，部分可能轉投柯文哲，或是乾脆不投票，勢必衝擊侯友宜選情。

吳崑玉估計，2020年，前高雄市長韓國瑜的552萬票加宋楚瑜的60萬票，這612萬票就是藍營得票的天花板，如果再因「換郭」之事澆熄深藍支持者的熱情，侯友宜的選情就不樂觀了。

吳崑玉指出，中南部的地方大老會挺郭台銘，都是因為侯友宜之前反黑金的那番話；像屏東縣議長周典論為郭台銘站台的那場造勢大會，人多不說，來的人都是新面孔，從30歲到49歲都有，不少是年輕人，還有許多家庭主婦；郭台銘在台中造勢，彰化縣長謝典林還動員150輛遊覽車到場支持，一樣是爆場。

吳崑玉指出，這些挺郭的地方大老，先被侯友宜說是「黑金」，後又被朱立倫說成「牛鬼蛇神」，如果國民黨不好好澄清，今年選戰地方組織票就慘了。