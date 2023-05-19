新北紀錄片攜手長榮航空！推世界最高影展　再抽亞洲不限航點機票

▲新北紀錄片攜手長榮航空推出高空影展。（圖／長榮）

記者李姿慧／台北報導

3萬英尺高空的感動，新北紀錄片獎今年再度與長榮航空合作，即日起於長榮航空全航線班機娛樂系統上架全新一季「新北市紀錄片獎」精選作品，新北紀錄片除與長榮航空攜手飛向全世界航點，今年再新闢網路天際翱翔，於LINE TV平台上架，更推出抽機票大獎活動。

新北市長侯友宜及長榮航空董事長林寶水今（19）日共同宣布，全新年度「2023新北天際影展」起飛，與長榮航空展開全新年度合作，跨越空間與時間界線同時串流影音平台上架，推出專屬濾鏡拍照抽長榮航空機票的豪華獎項。為拓展多元放映管道，新北紀錄片今年也和線上影音平台LINE TV合作，將「新北天際影展」精選紀錄片上架至平台。

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「2023新北天際影展」延續去年2個月1檔期的上架形式，12部精選紀錄片，包含5月推出陳芯宜導演《行者》、尚若白導演《苦伶的臉譜》、林詩純導演《修片林小姐》；7月將推出何婷婷導演《足夢邊境》、黃嘉俊導演《地瓜阿爸》、陳潔瑤導演《泰雅．巴萊》。

9月上架徐靖倫導演《紅毯的那一端》、林煥文導演《遷移啟事》、張楠導演《我的生命線》；11月份呈現陳樂晞導演《翻越之後》、張緯誌導演《K9 Canine》、周文欽導演《萬里路》。

▲新北市長侯友宜及長榮航空董事長林寶水共同宣布，新北紀錄片攜手長榮推高空影展。（圖／長榮）

新北市長侯友宜表示，「對的事，就要去做」，新北市以行動支持紀實影像創作持續了13年，秉持多元包容的態度接受來自世界各地的紀實影像，前陣子有導演告訴他，這對公部門來說是件不容易的事，「新北市紀錄片獎」逐漸產生正向的社會影響力。

長榮航空公司董事長林寶水表示，長榮航空跟新北市政府攜手在飛機上推出的「新北天際影展」已經邁向第二年了，讓全球旅客在飛機上可以欣賞到得獎的紀錄片，為推廣台灣藝術創作盡一份心力。

林寶水指出，國境大門開啟後，出國旅遊或洽公需求持續增加，長榮航空航班數已恢復8成以上，許多航線載客率也超過9成，今年也連續八年獲得SKYTRAX五星級航空的認證，期望未來有機會搭乘長榮航空，別忘了觀賞新北天際影展，一起看到「感動無所不在」的人文風情。

此外，該活動也推出「一起HIGH玩濾鏡！抽天際好禮」，即起到9月30日，在Facebook限時動態使用濾鏡自拍公開分享，並於活動貼文留言處上傳限時動態截圖，tag兩位朋友及留言＃FlyHigher2023，就有機會抽中多項長榮航空贊助的獨家航空精品、LINE TV VIP序號還有首爾來回機票，長榮航空更加碼一組亞洲不限航點來回機票。