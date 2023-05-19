替郭台銘叫屈　陳玉珍：比跑操場8圈但成績只算到第4圈

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨徵召參選2024總統失利後，傳出郭原以為自己會出線，媒體人黃光芹也透過臉書寫下她所知道的「內幕」，引發討論。對此，挺郭藍委陳玉珍今（19日）證實，郭台銘的確5/16時以為自己將獲徵召，陳更透露當天郭已經在準備勝選宣言，且還有三篇。另外，陳玉珍也說，黃光芹說的跟她所知道的，是一樣的東西。

▲陳玉珍19日下午在立法院受訪。（圖／ETtoday攝影中心攝）

陳玉珍19日下午5時在立法院受訪，說明取消5/16原訂在天成飯店舉辦挺郭記者會的原因，也透露她所知道一些徵召前的經過。陳玉珍指出，挺郭記者會於13、14日就說要舉辦，所以隔天晚上才會發出採通，但當天上午9時45分她接到郭台銘的電話，郭告訴她說「不要贏筊又要贏話（台語）」、「不用靠這個也會贏」，有信心會獲得徵召；陳說，換句話說，郭台銘意思是要她們姿態要低一點，不要太刺激對方。

陳玉珍表示，她到天成飯店說取消記者會時是面帶笑容，原因就是她並非知道是徵召侯友宜，覺得大勢已去，而是覺得我方是獲勝。後來當天中午她跟多名地方正副議長到郭台銘家中用餐時，期間郭強調自己有8成信心會被徵召，且已經準備勝選宣言，共有3篇；此外會中彼此也聊了兩岸、經貿等議題。

陳玉珍指出，她到現在都不是很清楚國民黨中央的徵召民調規則，如果黨中央是在5/7至5/13間做民調，表示郭台銘找支持者造勢時，黨中央正在做民調，讓她感覺有點像比賽跑操場八圈，當跑到第五圈郭超前時，就突然說比賽結束，僅算前四圈的成績。陳也指，郭台銘陣營也有做民調，且是領先的，結果後來變成「旁邊啦啦隊加油也算數」，但這之前沒這麼講。

陳玉珍說，郭台銘很有風度，但身旁的支持者覺得郭受盡委屈，畢竟郭很努力照規則去爭取徵召，且郭覺得自己會被徵召，做的民調也領先，結果是這樣結果，所以非常遺憾。

對於郭台銘是否有被告知會獲徵召？陳玉珍表示，5月16日餐敘上，郭的說法就是前一天有跟朱立倫談，「黃光芹不是說了很多了嗎？她說了很多，跟我知道是一樣的」。不過當媒體追問，包含牛鬼蛇神部分嗎？陳玉珍笑而不答。

被問到郭台銘是否會號召支持者團結？陳玉珍說，郭台銘很有自己的想法，也很有領袖風範，郭想做什麼？她認為郭從日本回來以後，大概會沉澱幾天，冷靜思考後，會做出最好的決定。

媒體再問，「妳是回歸侯友宜派？」陳玉珍說：「我會努力地好好做事情，『齁齁做代誌』。」