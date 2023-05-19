民調「侯友宜＋郭台銘」奪冠！　凌濤：2人合作就是最強的

▲新北市長侯友宜、郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨本週徵召新北市長侯友宜參選2024年的總統，將對決民進黨參選人賴清德和民眾黨主席柯文哲。根最新民調顯示，侯友宜拿下30%支持度最高，賴清德支持度27%，柯文哲支持度也有23%，三方競爭激烈。另也有民調顯示，國民黨若為「侯郭配」出征，將拿下38.5%奪冠。對此，國民黨智庫副執行長凌濤表示，侯強，郭台銘也強，侯郭合作就是最強。

凌濤在臉書上表示，根據《TVBS民調中心》及《三立電視》民調證明，黨主席朱立倫提名策略是對的「團結就會勝選」。TVBS民調藍綠白三方競逐，侯友宜30%、賴清德27%、柯文哲23%；若柯文哲未參選，藍綠對決，侯友宜更大贏11%（侯友宜48%、賴清德37%）。

而三立民調藍綠白三方競逐，侯友宜29.2%、賴清德29.8%、柯文哲20.8%，顯示侯賴甩柯，呈現拉鋸，賴僅嬴侯 0.6%。若是國民黨團結，侯友宜、郭台銘合作，侯郭更是以38.5%壓倒性輾壓賴清德的29.6%，大贏8.9%。

凌濤認為，侯強，郭也強，侯郭合作就是最強。國民黨的各位好朋友千萬不要被帶風向，不要被各種為了私利，分化藍營的「牛鬼蛇神」見縫插針。「2024我們團結，就會贏」，就像朱立倫一直強調的，走對的路，提對的人，團結就能勝選。



