新北板橋公所廉政講習　打造陽光廉能團隊

▲新北地檢署楊唯宏檢察官、區長陳奇正及政風室主任謝蕙珊與公所同仁合影。（圖／新北市板橋區公所提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府板橋公所今（16日）舉辦「112年員工廉政教育訓練暨廉政法紀教育宣導講習」，由區長陳奇正主持，特別邀請臺灣新北地方檢察署檢察官楊唯宏、財政部關務署政風室簡任秘書王育俞及新北市新建工程處主任黃宗文擔任講座，盼提升同仁廉潔操守與專業能力，打造讓人民信賴的陽光廉能團隊。

新北地檢署楊唯宏檢察官以「圖利與便民」為主題進行演講，深入淺出解說圖利罪要件，並以實務案例破解圖利與便民之陷阱，使同仁瞭解如何在法律所賦予的權力範圍內，執行職務、為民服務，不用害怕違反法令而有觸法的疑慮。

財政部關務署政風室簡任秘書王育俞講授「公務員執行職務之分際」，運用活潑生動的圖像語言與案例，促進同仁對於陽光法案及公務員廉政倫理規範之認識；另外，還邀請「公共工程履約管理100問」專書作者黃宗文主任講授「政府採購履約管理（含驗收）及爭議處理解析」，分享在執行採購業務於履約過程中的各種疑難雜症，遇有履約爭議之因應策略，現場和同仁互動交流，參與氣氛熱絡。

活動現場穿插播映行政院今年公布「臺美21世紀貿易倡議反貪腐章」與新北市政風處製作「從實務案例分析公務員常見法律責任」投影片，還有檢察官楊唯宏擔綱主演，新北市政風處與工務局合作拍攝廉政微電影《友廉劇場》，期以多元豐富的宣導方式，培育溫暖、效率與廉能並重的公務員，落實以民為本，便民、利民、愛民的「新三民主義」。