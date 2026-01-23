智慧農業不只在田間　雲林學生用雙手學習生產流程

▲越港國小學生體驗草莓採收，了解作物從栽培到收成的過程。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府農業處補助雲林智慧教育中心建置智慧農業示範場域，將智慧農業實務轉化為教學內容。昨（22）日，越港國小四年級師生前往智慧教育中心智慧農業館，進行草莓採收體驗，親手收穫歷經一段時間照護的作物成果，透過實作了解農業生產流程。

面對農業人口老化與氣候變遷帶來的生產挑戰，雲林縣政府持續推動智慧農業政策，除協助農民導入科技化管理，也逐步將相關教育向校園延伸，期盼從基礎教育階段培養對農業與科技的理解，為未來農業發展累積新動能。

活動中，由智慧教育中心執行秘書謝志松及陳品澄組長帶領學生進行草莓定植、管理與採收說明，並介紹環境感測、灌溉控制等科技應用，讓學生在操作過程中理解農業生產如何結合科技工具。現場不時傳來討論聲，學生一邊觀察植株生長狀況，一邊記錄數據，將課堂知識與實際場域連結。

▲農業處推動智慧農業教育，將農業實務轉化為校園學習內容。（圖／記者游瓊華翻攝）

越港國小校長喬祺表示，此次草莓栽培自114年12月初啟動，在農業處技正林承樺的輔導下，將智慧農業補助案場技術實際導入校園，作為教學示範。栽培過程結合新湖合作農場、巧盛工農業社等團隊提供專業技術指導，並引入台大植物醫師的病蟲害防治建議，讓學生在學習過程中接觸到真實農業現場的問題與解決方式。

農業處指出，智慧農業館內建置自動化灌溉系統、環境感測設備與植物燈等設施，透過精準調控水分、養分與光照條件，使作物能在室內穩定生長，也降低天候變化對栽培的影響。學生透過長時間觀察與實際操作，逐步理解AI與科技在農業生產管理中的角色。

農業處副處長蔡耿宇表示，「要怎麼收穫，先那麼栽」不只是農業經驗的累積，也是縣府推動智慧農業政策的核心理念。透過校園示範與體驗課程，讓學童及早接觸智慧農業，有助於培養科技應用能力與農業素養。未來也將持續結合教育資源，擴大智慧農業教育推廣，讓更多學生從生活與學習中認識農業的多元面貌。

▲學生在指導下觀察草莓生長狀況，並學習透過感測設備掌握環境數據。（圖／記者游瓊華翻攝）