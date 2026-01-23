大師級轉身！林順雄《酣暢隨心》台北個展　驚現純粹抽象

▲林順雄的作品強調東方美學的「氣韻生動」。（圖／官方提供，下同）

生活中心／綜合報導

在當代繪畫界以細膩捕捉自然靈性著稱的藝術家林順雄，即日起至3月7日在台北「首都藝術中心」推出最新個展《酣暢隨心》。本次展覽標誌著林順雄創作生涯的重要轉折，年逾七旬的他選擇淡化過往標誌性的花卉與獸形輪廓，轉向更精簡、純粹的抽象表現。展方指出，這不只是風格的更迭，更是一位藝術家在經歷長年累積後，重回繪畫本質的深刻實驗。

從「氣韻」到抽象：林順雄的藝術進化

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去林順雄的作品強調東方美學的「氣韻生動」，以柔韌的筆觸賦予動植物靈魂。然而在《酣暢隨心》系列中，具象意圖逐漸退位，畫面由色塊的擴散、堆疊與碰撞構成視覺張力。藝術家透過看似放鬆卻極具法度的構圖，將心境、時間與感受的流動具象化。這些抽象作品並非隨意揮灑，而是建立在藝術家對美感尺度長年拿捏後的精準取捨，展現出洗鍊且成熟的視覺語彙。

「酣暢隨心」：七十歲後的創作告白

林順雄在自述中提到，儘管創作形式從寫實轉向抽象，但「沈靜凝視」的初衷從未改變。隨著年歲增長，他在構圖與用色上追求不著痕跡的精簡，更傾向於「縱放墨彩，恣意而行」。面對這次大膽的轉向，林順雄感性表示：「七十好幾了，容我，酣暢隨心。」這句話不僅是展覽的命名由來，更是一位創作者在隨心所欲不踰矩的年紀，對自我藝術生命的真實坦露。

回歸核心：放慢腳步與心境相遇

首都藝術中心表示，展覽邀請觀眾調整過往尋找具象形體的方法，嘗試放慢腳步，直接與畫布上的顏色與筆觸對話。在去除敘事與裝飾的畫面中，觀者能更直觀地與藝術家當下的情緒共鳴。展期間除年假休館外，歡迎藝術愛好者前往大安區仁愛路的展場，感受林順雄在「放」與「簡」之間所開拓出的寧靜視界。

【展覽資訊】

展覽名稱｜《酣暢隨心》林順雄個展

展覽日期｜2026.01.08－2026.03.07（02.11－02.22 年假休館）

展覽地點｜首都藝術中心

地 址｜台北市大安區仁愛路四段343號2樓

開放時間｜週二至週六（週日、週一休館）