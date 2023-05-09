國道客運9026試辦2路線分流疏運　謝國樑一早搭乘了解成效

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府研提國道客運9026分流計畫，自今（9日）起獲得公路總局規劃試辦9026B、9026C兩路線分流疏運，市長謝國樑一早在武聖街口站牌，和交通處長王圳宏、客運業者代表搭乘國道客運9026B路線至南港轉運站，呼籲大家善加運用，有乘客下車時向市長當面肯定，市府規畫立意良善。

▲基隆國道客運9026試辦2路線分流。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



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謝國樑指出，今天是9026分流試辦首日，特來搭乘並聆聽地方建議，了解班次是否足夠、各處站牌上車人數及先行試辦時段能延長等問題，多數乘客認為分流計畫，對於疏運是有幫助的。

謝國樑表示，兩條試辦分流路線疏運中，9026B路線由「基隆市界」站行駛至「武嶺街口」站，經基金交流道後，行駛國道3號至新台五路交流道，接原9026A路線到終點站「南港轉運站西站」，回程依原路線行駛。

▲基隆市府呼籲大家善加運用。

另外，9026C路線由「忠聯倉儲」站行駛至「富景天下社區」站，經基隆交流道行駛國道1號，至汐止系統交流道轉國道3號，再至新台五路交流道，接原9026A路線至終點站「南港轉運站西站」，回程依原路線行駛。

交通處表示，公路總局試辦9026平日上午尖峰時段分流，預估可省通勤時間20到30分鐘，9026A在平日上午尖峰時段暫停行駛，下午尖峰時段則暫維持行駛，公路總局臺北市區監理所將持續與客運業者滾動調整，貼切基隆民眾通勤需求。

▲▼基隆市長謝國樑一早在武聖街口站牌，搭乘國道客運9026B路線至南港轉運站。