春節前強化防疫　雲林盤點動植物疫病整備

▲雲林縣政府防疫會議邀集中央、地方及專業團體，共同研擬春節防疫策略。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

農曆春節將至，肉品與農產品需求進入高峰期，為確保供應穩定與食品安全，雲林縣政府特地召開「農曆年前動植物防疫整備會議」，由縣長張麗善主持，盤點去年度防疫成果，並針對非洲豬瘟、禽流感及植物疫病等風險，要求相關單位強化巡查與即時通報，提前布署春節防疫工作。

張麗善表示，雲林是農業與畜牧大縣，防疫工作牽動產業安全與民生供應，面對國際疫情變化與國內禽流感風險，縣府特別在農曆年前召開整備會議，邀集農業部動植物防疫檢疫署、獸醫師公會、植物保護公會，以及縣府農業、衛生、環保等單位，共同研擬防疫策略，從環境消毒、監測通報到第一時間防堵，全面築起防疫防線。

張麗善指出，縣府將於年前發放消毒水至各畜牧場，協助業者加強環境清消，降低疫病發生風險；同時也呼籲業者落實生物安全管理，確保春節期間農畜產品供應穩定。

針對非洲豬瘟防疫，張麗善再次提醒民眾，返國時切勿攜帶任何豬肉及相關加工製品入境，即使少量、未達檢疫或申報門檻，也可能成為防疫破口；一旦透過廚餘流入養豬場，將對產業造成重大衝擊，籲請民眾共同配合。

動植物防疫所長廖培志表示，過去一年防疫工作面臨多項挑戰，包括去年10月底台中出現非洲豬瘟確診案例，雲林隨即啟動應變機制，持續落實禁止廚餘養豬，並暫停高風險區斃死豬移入化製等措施，成功維持零感染紀錄；入冬後，也透過加強禽流感監測，及早發現病原並完成清消，有效防止疫情擴散。

在植物疫病防治方面，廖培志指出，縣府推動「植物診療師」輔導制度，由專業人員深入產地，協助農民進行病蟲害診斷與用藥建議，提升防治精準度，降低疫病風險。

雲林縣獸醫師公會理事長翁寶國提醒，縣府1月份持續辦理狂犬病預防注射，呼籲飼主踴躍帶犬貓接種疫苗；並建議春節期間避免攜帶寵物進入山區，近期鼬獾狂犬病案例仍時有通報，須提高警覺。

農業部動植物防疫檢疫署技正洪崇順指出，畜禽養殖業者是防疫第一線，一旦發現飼養異常，應立即通報防疫機關，以利即時處置；目前全台1月共有6起禽流感案例，整體仍在可控範圍內，尚未形成大規模疫情。

農業處長魏勝德補充，自國內出現非洲豬瘟案例後，縣府已全面加強養豬場巡查，特別針對曾使用廚餘養豬的高風險場域完成盤點與查核；若今年2月23日前國內未再出現新案例，將向世界動物衛生組織（WOAH）通報，爭取恢復非疫區身分。身為全台最大養豬縣，雲林將持續以高標準守護產業安全。

張麗善強調，春節是肉品與蔬果消費高峰，唯有落實牧場生物安全與主動通報，才能確保供應無虞。縣府將持續整合中央與地方資源，強化防疫體系，守護在地農業與縣民健康，讓民眾過年期間買得安心、吃得放心。

