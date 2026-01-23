亞馬遜傳下周第二輪裁員！　合計砍3萬人「史上最大規模」

▲ 亞馬遜預計下周展開第二輪裁員。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）傳出將於下周啟動新一波裁員，預計將有數千名員工被資遣。據知情人士透露，這是該公司為達成裁撤3萬名白領員工目標所進行的第二階段縮編計畫。

《路透》獨家報導，2名要求匿名的消息人士指出，新一輪裁員最快可能從27日開始執行，規模預計與去年10月相當，當時約有1.4萬人被裁撤。此次受影響的部門包括雲端運算服務AWS、零售事業部、Prime影音串流及人力資源部門等，不過確切範圍仍不明朗。該公司發言人對此則拒絕發表評論。

亞馬遜此前將去年10月的裁員與AI軟體興起連結，在內部信中表示，「這一代AI是我們自網際網路問世以來所見最具變革性的技術，使企業能以前所未有的速度創新。」

但執行長賈西（Andy Jassy）在第3季財報會議上強調，這波裁員「並非出於財務考量，甚至也不是AI驅動」，而是為改善「企業文化」，因為公司內部官僚作風太過嚴重，「最後你會發現人員比以前多很多，組織層級也增加許多。」

不過賈西也曾在2025年初預告，隨著AI技術帶來的效率提升，亞馬遜企業員工（corporate workforce）人數未來將逐步縮減。去年10月被裁的員工仍可領取接下來90天薪資，期間可應徵內部職缺或另謀出路，這段緩衝期將於26日到期。

第二波裁員完成後將創下亞馬遜30年歷史以來最大規模裁撤紀錄，雖然3萬人僅占該公司158萬名員工的一小部分，卻相當於企業員工近10%的人力，亞馬遜大多數員工仍在配送中心與倉儲設施工作。