生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

入夜恐結冰！台14甲、中橫大禹嶺路段　入夜只出不進

▲依中央氣象署情資顯示，合歡山區高海拔路段今日入夜後，路面有積雪結冰機率。（圖／公路局提供）

依中央氣象署情資顯示，合歡山區高海拔路段今日入夜後，路面有積雪結冰機率。（圖／公路局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

依目前中央氣象署情資顯示，受強烈大陸冷氣團影響，合歡山區3,000公尺以上高海拔路段今日入夜後路面有積雪結冰機率，為考量用路人安全，養護工程分局針對相關路段採取管制措施。

養護工程分局表示，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺及台8線107K至110大禹嶺路段，自今日(23日)17時起實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進；另考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將「雙向封閉」管制，禁止通行。

工程分局表示，將於明日早上8時視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」，請用路人提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。

提醒用路人，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段及方式仍視現況機動調整；另依115年合歡山雪季公告事項：下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。

公路局呼籲，欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息。

民眾查詢最新路況可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。 

更多新聞
明3地有雨　下周二「急降溫、雨區擴大」
快訊／三立採訪車衝吉林分行　彰銀最新發聲
3檔列入處置股！下周一起「抓去關」
若美國車關稅降「台灣賓士5車款也將降價」！
獨／FTISLAND零遮掩現台北地下街K區！
彰銀挨撞內部視角畫面曝！如遭轟炸瞬間爆開　警衛驚險逃死
採訪車猛撞銀行！3重傷者傷勢曝光　1女胸腔多處骨折搶救中

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

入夜結冰機率合歡山翠峰大禹嶺台八線只出不進管制

