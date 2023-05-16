▲繡球花盛開萬紫千紅，新北網美必訪打卡賞花景點。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年5至7月的初夏時節，就是繡球花開的期間，用「花團錦簇」四字來形容繡球花的花開盛況最適合不過。新北景觀處長林俊德表示，近年台灣除了早已掀起一窩蜂觀賞打卡熱潮的櫻花與油桐花之外，有著喜慶意涵與盛開外型的繡球花，也逐漸成為網美們注意的新「嬌」點，其中位在萬里區的高家繡球花田以及坪林區的石牌縣界公園，更是大家口耳相傳的打卡新秘境。

景觀處長林俊德表示，繡球花是屬於夏季的花卉，屬於繡球花科繡球屬，是一種常見的園藝、裝飾花卉，因外型如同古代喜慶時使用的繡球一般而得名。萬里區繡球花季活動已堂堂邁入第3個年頭，擁有全台最大的露天繡球花花卉園區，在占地近萬坪的花田農場中，可以看見各色各樣的繡球花。

▲萬里區繡球花季活動已堂堂邁入第3個年頭，擁有全台最大的露天繡球花花卉園區（去年繡球花季資料照片）。

另外，位於北宜公路上制高點的石牌縣界公園，因位處新北市與宜蘭縣的交界處而有縣界一名，花季期間人車絡繹不絕，萬紫千紅、美不勝收，盛開時圓圓鼓鼓的造型，格外讓人喜愛、也成了打卡必拍的絕美背景。

此外，每朵花的背後也都有自身花語意涵，繡球花自然也不例外，共通性的花語即有圓滿、團聚之意，從外型即可一窺花語象徵意涵，從外觀到背後花語意義，無不讓網美們趨之若鶩，美景搭配美照成了IG限動上最美的一道風景，吸睛度破表。

景觀處提醒，5至7月萬里繡球花花季期間，適逢夏日艷陽高照，請前往遊客做好防曬、補水，避免中暑。相關賞花活動及新北市境內花況資訊，也歡迎市民朋友可上「賞花快報」FB紛絲專瀏覽，即時掌握各項最新花況資訊。

▲繡球花花語即有圓滿、團聚之意。