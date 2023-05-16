新北校園就博會最終場　宏國德霖科大初媒合率40%

▲宏國德霖科大初媒合率40%。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府就業服務處今（16日）在宏國德霖科技大學舉辦5月最後一場校園就業博覽會，在律動天使的勁歌熱舞下炒熱開場氣氛，並由勞工局長陳瑞嘉、宏國德霖校長羅清水、土城區長周晉平、清化里長袁慧如及現場同學們共同揭開活動序幕。今天共邀請36家廠商參與，提供1743個工作機會，有473人次參與活動，其中261人次投遞履歷，廠商擬錄用105人次，媒合率約40％。

宏國德霖校長羅清水致詞時表示，本校是以「德化學子，霖霑社會」的辦學理念治校，因此非常重視二個面向，首重品德教育，在工作場合講的就是職場倫理及職場道德，以面對將來職場多元人際關係的處理；另一個是務實的技能學習，因此宏國德霖的學生將來會是公司稱職的員工及重要的推手，校長同時也勉勵同學好好把握今天徵才活動。

▲宏國德霖科大就博會現場參加人潮。

勞工局長陳瑞嘉接著致詞說，今年與宏國德霖合辦校園就業博覽會已邁入第9年，學校在辦學上努力札根及學生優異的表現是有目共睹的，局長特別強調專業技能可以學習，但個人的品德是很難被改變的，企業重視的是品德，願意先尋找工作態度對的人，專業能力並非首選要件，同時也勉勵學生參與現場徵才活動，有發覺不足的部分趕快加強，透過斜槓式的多元學習，未來更能在職場上發光發熱。

土城區長周晉平則表示，學校重視品德教育及多元學習，從學生熱心參與社區活動就可觀察到，老師也帶領學生將「愛心、關懷」這劑調味料帶進社區，同時體現了社會責任的重要性，希望將來學校不同系所能夠與土城區合作，預祝今日活動圓滿，廠商都能找到理想的員工。

校園徵才系列活動完美落幕，勞工局將持續辦理各式徵才活動，包括5月23日在集賢市民活動中心大禮堂、5月25日在永安市民活動中心、6月7日在蘆洲區公所7樓禮堂、6月8日在三重光興市民活動中心、6月15日在市府6樓大禮堂，歡迎有求職意願的市民朋友密切關注。活動詳情請上「新北市人力網」查詢。