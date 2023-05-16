他揭朱立倫夜會「郭侯」目的　預測郭台銘遭勸退「3反應」

▲朱立倫、侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者呂佳賢、湯興漢、許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於外傳國民黨主席朱立倫昨晚分別會見鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜，前立委邱毅16日透露，朱立倫主要是想勸退郭台銘，但資料很難讓人心服口服，最終恐導致三種結果：第一是郭台銘大反彈，轉而與民眾黨主席柯文哲合作；第二是郭台銘表面不反彈，但也不做國民黨財神爺，斷了對國民黨選戰的財務挹注；第三是郭台銘接受國民黨的安撫，屈居侯友宜副手，「侯郭配」出爐，但以郭台銘個性來看，前兩種可能性較大。

邱毅指出，朱立倫昨晚分別夜會郭台銘、侯友宜，而先會郭台銘，主要在勸退，說明不徵召他的原因；後會侯友宜，則在提醒他徵召結果公布後該如何。

邱毅表示，朱立倫內定侯友宜的傳言早就甚囂塵上，現在証明傳言非虛。朱立倫對自己的盤算有強烈自信，但這也是國民黨高層一慣的傳統，至於能不能讓人心服口服，那又是另一回事了。

邱毅認為，如果一開始朱立倫在郭台銘表達參選意願時就明白地說，「由於尚未順利回到國民黨，所以無法順利被徵召」，或許就沒有後來的紛紛擾擾了。但當時朱立倫想拉抬國民黨聲勢，也想借郭壓制侯來讓他聽話，再加上桃園市長張善政被徵召再入黨，也有前例可循，所以就給了郭台銘期望，甚至給了鼓勵，埋下了一顆超級定時炸彈。

邱毅說，郭台銘是政治門外漢，他的幕僚也不敢講太多真話，更不懂國民黨那套陰陽臉的操作模式，郭台銘是真信了朱立倫的說法，不僅假戲真做，還賣力全力的做。雖然一個月下來，郭台銘繳出亮麗成績單，但他還是忽略「假戲就是假戲，再真做也是假戲，最後注定是竹籃子打水一場空！」

邱毅斷言，朱立倫昨晚想說服郭台銘的資料，一個是國民黨中央徵詢縣市長和立委意見，說「有八成都是挺侯，還有人說去年選舉時找郭幫忙，但郭在哪裡？」等；另一個是國民黨所謂的民調，數據呈現郭並未勝過侯，這倒與一般坊間民調近似，就是郭已超車侯友宜，但領先差距很小，在統計誤差之內。

然而，邱毅認為，朱立倫的兩項資料很難讓郭台銘心服口服，最終恐導致三種結果：第一是郭台銘大反彈，轉而與柯文哲合作；第二是郭台銘表面不反彈，但也不做國民黨財神爺，斷了對國民黨選戰的財務挹注，置身於事外；第三是郭台銘接受國民黨的安撫，屈居侯友宜副手，「侯郭配」出爐。

邱毅強調，若依郭台銘的性格，第一種可能較大，至少也是第二種，雖然國民黨希望第三種，「但既有今日，何必當初呢？」