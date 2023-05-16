郭台銘、侯友宜之爭傷藍營選情？　綠委點關鍵：最後可能變柯賴對決

▲賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

郭侯之爭越演越烈，國民黨預計在明（17）日中常會正式徵召2024總統候選人，決定鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜誰出線，而國民黨內紛爭也讓前台北市長柯文哲民調異軍突起，對此，民進黨立委16日表示，三腳督的機率蠻高的，柯文哲如果成功裂解國民黨、獨居老二，甚至形成跟賴清德對決的態勢也不一定，不可不防。

民進黨立委賴瑞隆表示，國民黨的郭侯之爭就尊重他們處理，但各界為何有所擔憂？主要還是他們黨內沒有標準機制，民進黨相關規定就非常清楚，正副總統參選有標準機制，通過後就按規矩來走，大家不管輸贏都服氣。

賴瑞隆指出，但郭侯或其他有意參選者都沒有一個明確機制，到底民調怎麼做、用哪幾家機構、如何取樣、甚至中常委、縣市長、立法委員佔多少比例都沒人知道，這些全部都由黨主席一人決定，完全沒有標準的狀況下，難免輸的人不會服氣，像民進黨遊戲規則就非常清楚，公平公開的方式，大家輸贏都服氣。

賴瑞隆直言，郭侯之爭會引發這麼大的爭議就在於機制不透明，黨主席朱立倫應該負最大責任。

至於郭柯合的可能性？賴瑞隆表示，對民進黨來說就是努力，全力爭取民眾支持，其他政黨要怎麼合縱連橫民進黨管不著，能做的就是全力爭取民眾支持、做好改革工作，至於國民黨明天誰會出線、另一方服不服氣、柯文哲扮演什麼角色都沒人知道，民進黨就是把該做的事做好。

民進黨立委趙天麟表示，不管是民眾黨還是國民黨如何提名都尊重，這是他們家務事，但初選過程中，也展現出一個政黨有沒有民主風範，國民黨看來確實不及格。

趙天麟指出，民眾黨是小黨，柯文哲作風確實吸引一定程度青睞，民眾黨若要在立院發揮最大影響力，就要讓柯文哲帶頭衝刺，可以一定程度吸納政黨票，三腳督的機率蠻高的，柯文哲如果成功裂解國民黨、獨居老二，甚至形成跟賴清德對決的態勢也不一定，不可不防。

至於是否憂心打柯文哲流失年輕選票？趙天麟表示，柯文哲是一個政黨候選人、領袖，競爭態勢存在的，民進黨不會有什麼不碰柯的策略，但也要承認柯在一定族群中有相當魅力，可以就很多政策正面對決，也檢驗一些政策可行性，精彩可期。