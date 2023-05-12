北海岸院校街舞大賽5／13登場　富基漁港增添青春活力氣息

▲石門富基漁港夕照。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2023北海岸時尚藝術季」除了分別於淡水漁人碼頭及富基漁港展示潘怡良設計師時裝週品牌秀以及輔大織品服裝學院時尚展覽外，今年首次與中華民國街舞運動推廣協會合作，以邀請賽方式邀請6所在街舞領域具代表性的院校學生，於13日下午2點10分在富基漁港凸堤碼頭舉行院校街舞大賽Battle，讓富基漁港熱血一番超乎想像！

漁業處指出，「2023北海岸時尚藝術季-院校街舞大賽」將在13日下午2點10分富基漁港凸堤碼頭上登場，受邀參加之東南科技大學、黎明技術學院、崇右影藝科技大學、臺北市立大學、醒吾科技大學、萬能科技大學6所學校皆在街舞領域具代表性，為富基漁港帶來精彩的街舞大賽。

▲輔大織品服裝學院時尚展覽師生。

漁業處表示，其評審更是大有來頭！有街舞Battle賽事之父美譽的田拓老師，不僅創辦College High（全國大學街舞高峰會），更一手打造國際級街舞賽事Ocean Battle Session，藉由賽事發掘臺灣優秀舞者並登上國際舞台，另外，還有曾在BATTLE OF THE YEAR等多項國際街舞賽事中奪冠的Aya老師也將前來擔任評審。有別於傳統場地的街舞賽事，將為漁港增添更不一樣的色彩！

日前「輔大織品服裝學院時尚展覽」開展以來，不少遊客特別逛到展間欣賞年輕學子創意服裝與織品，在5月13日同為街舞大賽這一天，輔大織品服裝學院學生設計師將現身解說織品、服飾與時尚攝影作品，表現其獨到哲思與見解，並將海洋、永續、環境議題納入其中，呈現多樣且活力的新北設計學子創意，以及對於北海岸時尚藝術的熱情。

▲中華民國街舞運動推廣協會黃柏青會長亦為「Formosa Crew」的團長。

新北市漁業處長張麗珍表示，5月13日到富基漁港不僅能觀賞街舞大賽、時尚展覽及到凸堤碼頭與AR無聊猿合影，也能到魚市購買新鮮海產並享用美味海產料理。富基漁港位於新北市石門區楓林路15號，民眾可將車輛停放至富基漁港收費停車場，歡迎大家一同前往新北時尚漁港，感受青春活力及時尚氛圍。