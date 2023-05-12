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社會 社會焦點 保障人權

快訊／登魚路古道失聯！69歲男車留停車場徹夜未歸　4路搜尋中

▲▼新北市金山區魚路古道男子失蹤。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市金山區魚路古道男子登山後失聯，搜救人員兵分4路上山找人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、蔡怡萍／新北報導

一名69歲男子在昨（11）日前往新北市金山區魚路古道爬山，卻直到晚間都沒有回家，與家人失去聯繫，家屬通報消防局協助找人，12日一早新北消防及陽明山國家公園管理處出動16人、兵分4路入山尋找，希望盡快平安找出男子下落。

消防局指出，今（12）日早上9時46分到新北市金山區上磺溪停車場，發現男子的車輛還在，而附近就是魚路古道，男子家人表示他常常來爬山，平時在早上出門、晚上7點半左右會回家，但昨天超過了時間都等不到人，出門找到凌晨仍然沒有結果。

▲▼新北市金山區魚路古道男子失蹤。（圖／記者郭世賢翻攝）

今日一早消防局出動汐止中隊、金山、萬里、石門6車13人、義消3名，與陽明山國家公園管理處聯合搜尋， 規畫4條路線，在可能行動的區域持續尋找。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示：在出發前應告知家人目的地和所在位置，並與家人、朋友等相關人員保持聯繫， 對於當地路況、氣候以及自身條件要充份了解，不要單獨行動或超出自己能力範圍。若發生意外、迷途、天氣驟變，第一時間應立即撥打119或110，設法提供座標定位，以利搜救人員救援。

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