打造文化新美學！新北古城府中揪藝起　歡度媽祖慶生辰

▲表演團隊「踢踏電台」。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜積極推動打造「新美學」意象，並導入「府中雙城」城市品牌活動，讓民眾可以在開闊的城市空間共同匯聚，將新北市歷史文化、市民生活及城市願景，匯聚成兼具都市發展和生活美學的慶典，與共同生活的家人、朋友們一起，重新愛上具有深度文史內涵的這座城市。

文化局長張䕒育表示，2023年5月12日（農曆3月23日）為板橋慈惠宮一年一度媽祖遶境活動，為響應古城區重大慶典，文化局在板橋府中捷運3號出口「府中廣場」平臺舉辦《府中揪藝起》音樂市集活動，並邀請多組藝人表演及復古廟會童玩體驗攤位，讓市民朋友們體驗「府中雙城」寬敞又舒適的廣場空間。

▲表演團隊「台灣特技團」。

張䕒育說，舞臺上由白頭翁與金絲雀雙人傳唱組合開場，緊接著由樂團芒果醬帶來輕快樂活節奏，並由踢踏電台帶來復古舞聚與民共舞，最後由臺灣特技團弘揚傳統文化，展現融合現代精神的創新古城獻藝。活動特求取慈惠宮平安籤詩，製成府中揪福平安茶包，將美好祝福擴大傳遞，民眾凡完成「府中小教室：認識枋橋文史」線上學習單，即可兌換平安茶包乙份。

文化局表示，在母親節前夕週末美好時光，現場民眾與媽媽一起合影，上傳臉書或Instagram，Hashtag「＃2023府中揪藝起」，即贈送康乃馨1支，限量200支送完為止。此外，特別邀請到「林家花園志工隊易經班」，規劃易經流年批算，讓幸福開運擴散在新北。活動詳情請上「府中雙城」主題網站或「府中雙城」臉書粉專查詢。

▲表演樂團「芒果醬」。