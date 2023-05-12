企業能源大戶用電疑問　新北節電委員來輔導

▲輔導團隊將依現場情況提供再生能源（含儲能）設置建議，協助能源大用戶進行產業低碳轉型。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

經濟部於112年3月17日召開112年第1次電價費率審議會，決議針對高壓及特高壓產業用電調漲電價17%。在能源價格不斷上漲的今天，電費調漲也直接影響成本上漲，間接影響企業產品的競爭力。企業端常因無法掌握目前用電能耗狀態及無法量化節能指標等原因，而無法達成節能目標。

位在新北市中和區的遠東世紀廣場第一期管理委員會，管理上須依據能源大用戶條件申報，因申報資料繁雜專業，屢次遭能源局指出申報資料的填寫有誤。因此，管理委員會決定尋求新北市政府企業能源大戶輔導委員會的協助。輔導團隊現場拜訪輔導時，透過節能輔導委員現場說明申報資料時需要特別注意一些細節，例如能源類型的選擇、使用時間的填寫、能源的計量方式等，協助業者了解自身能源的節能方案，及降低能源消耗和減少能源浪費。

▲大用戶能源輔導提供節能評估建議，協助廠商落實年度節能措施。

輔導團隊首先針對遠東世紀廣場第一期管理委員會能源申報資料及電費單進行診斷，包含電價計價方式選擇是否合理及是否落實節約能源措施執行等。輔導團隊進一步至現場進行設備配置及節能系統進行診斷，指出因委員會主要建築類型為辦公大樓，「空調」為主要用電設備，約占總用電量65%，建議用戶將冰水主機改採高效率熱交換設計，並將水塔及散熱材料進行更新，除更換節能設備外，可加強導入人工智能與能源管理系統，預估每年可節電約37萬4340度電，節能率可達2.5%。後續如用戶逐步將汰換冷卻水塔及散熱材料納入節能改善計畫期程中執行，更新後各可節省4%冰水主機耗電，總體節省耗電率更可達至 5.2%。

經發局補充，111年輔導共64家業者協助找出耗能設備改善，統計節電約1806萬度電，減碳量約9192公噸，相當於24座大安森林公園一年的吸碳量。此外，輔導團隊前往輔導時，依現場情況提供再生能源（含儲能）設置建議，以協助能源大用戶符合再生能源發展條例規定，協助產業低碳轉型，並配合新北2050淨零政策，協助企業適時調整相關因應作為。