關鍵是人才！新北開課揪青年學都更知能

▲新北開課揪青年學都更知能。（圖／新北市都更處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市以多元方式推動都市更新外，也積極培植都更人才，新北市政府都市更新處自111年與大專院校簽署MOU合作後，今年推出「都市更新青年專題班」，邀請業界、市府團隊講課實作，並實地參訪已完工都更案。新北都更處長林炳勲指出，透過向下扎根都更知能，未來加入推動都更行列，為都市更新注入新活力。

都更處長林炳勲指出，新北市以一般都更、防災都更、簡易都更以及整建維護方式推動都更，截至112年4月，多元都更已累計申請1280案、核准842案，其中自108年起至112年間都更核准量相較歷年創造4.5倍成績，其中人才就是推動都市更新的重要關鍵。

新北市政府去年與都更相關領域5個大專院校簽署都更人才培育合作MOU，今年則在5月6日、7日舉辦「都市更新青年專題班」，邀集MOU合作學校如致理科技大學、臺北大學、輔仁大學及其他都市更新相關領域的學校如銘傳大學、中國文化大學、國立臺北教育大學及逢甲大學學生共同參與，讓學生學習專業知識外，也對都市更新及不動產領域有初步職涯認識。

林炳勲表示，都市更新推動包含都市計畫、建築規劃、地政與不動產估價等不同面向，因此這次專題班由市府團隊、建築師與估價師以淺顯易懂方式講課實作，並安排學員們走訪新北市自主都更成功案「蘆洲民義段」，實際了解都更過程。

過程中，更新會劉有祺理事、規劃團隊容正建築師事務所帶領學員參訪開放空間與建築物內部，同時也說明推動歷程及建築規劃，並把學校專業知識與實務互相結合，讓參與學生瞭解公部門、實施者及地主在都市更新扮演角色。

臺北大學不動產與城鄉環境學系學員詹云愷表示，透過這次活動完全翻轉對都市更新的想像，也意識到目前所學僅是都市更新推動的一部分，透過這次課程，除了了解都更實務外，也讓自己在後續職涯上有更進一步的想法，並將本次活動所學轉化為未來從事專業領域的成長養份。