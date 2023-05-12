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「新北電競爭霸戰」冠軍出爐　體感設備5／19前開放體驗

▲「新北電競爭霸戰」冠軍出爐　體感設備5／19前開放體驗。（圖／新北市經發局提供）

▲5月19日前推出限定快閃的虛擬賽車及虛擬自行車等體感設備。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

「2023新北電競爭霸戰」冠軍出爐！歷經2天的激烈賽事，最終由「NGU龍大批發」與「爆豪1」分別贏得《傳說對決》與《聯盟戰棋》總冠軍，奪下新北最終榮耀！活動會場限定快閃的虛擬賽車及虛擬自行車等體感設備，將持續開放至5月19日供民眾免費體驗，歡迎一同到新北電競基地盡情暢玩。

經發局長何怡明表示，電競是新世代產業領域，具有相當大的發展潛力，也吸引許多年輕族群投入。新北市政府持續將電競發展列為重要的推動項目，自2018年成立新北電競基地至今，不僅著眼於硬體設備的更新，更戮力推動人才培育及活動推廣，透過各項賽事及活動規劃，培育電競產業生力軍，未來將持續推出相關政策，為電競人才打造更好的發揮舞台。

何怡明強調，「電競」從遊戲軟硬體開發、職業選手養成，到賽事直播、賽評、比賽策劃，以及廣告行銷、周邊商品等領域，已慢慢演變為自成一脈的產業鏈，透過辦理「2023新北電競爭霸戰」等賽事及活動，不僅提供電競人才切磋交流的平台，也讓更多民眾在參與電競活動的過程中，逐漸加深對電競產業的認識。

今年度賽事已在緊張刺激中劃下尾聲，但虛擬運動區及體感互動區的快閃活動將持續至5月19日，只要來新北電競基地免費體驗虛擬腳踏車、賽車、VR沉浸式設施，還有機會拿走限量好禮，後續基地也會舉辦電競親子營等全齡電競活動，歡迎持續關注「新北電競基地」臉書粉專，隨時掌握最新活動資訊。

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