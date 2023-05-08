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新北商圈樂賞螢　體驗在地文化及生態美景

▲新北商圈樂賞螢 體驗在地文化及生態美景。（圖／新北市農業局提供）

▲新北商圈樂賞螢，體驗在地文化及生態美景。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

台灣每年3月下旬到5月是螢火蟲出沒季節，其中新北市雙溪區、平溪區、坪林區、三峽區及新店區多處可供民眾探訪，不妨安排賞螢之旅，白天到周邊的商圈遊玩，夜間欣賞點點螢光飛舞，深入體驗在地文化、美食以及自然生態。

新北有許多賞螢聖地可供民眾選擇，其中三峽鳶山及平溪菁桐煤礦紀念公園，鄰近特色商圈，歡迎大家在賞螢之餘，也可以到新北的商圈吃在地美食、體驗當地文化、購買特色伴手禮。

三峽老街商圈是許多觀光客來新北遊玩跟品嘗美食的首選，當地除知名伴手禮金牛角外，搭配古代建築設計，老街內「秀才厝」推出服裝租借，讓民眾回到古代感受在地文化。也可以到平溪菁桐老街走走，漫步在鐵道間拍照，最後施放天燈許下心中的願望。

經發局長何怡明表示，為行銷新北特色商圈，自2020年起推出「活絡新北市商圈振興補助計畫」，鼓勵商圈結合市府資源及在地文化，辦理特色活動。去年總共核定補助21個商圈，商圈活動主題多元，整體帶動1億1530萬元商機。

何怡明說，去年透過補助計畫，三峽民權老街成功招募商圈內32間友善店家，提供民眾語言友善及旅遊諮詢等服務，並辦理消費抽獎活動，為商圈創造3000萬以上營業額並帶來15萬觀光人潮。

新莊廟街結合商圈內特色廟宇、古蹟及特色店家，推出蒐集紀念戳章即可兌換特色撲克牌，創造300萬以上營業額。今年各商圈活動將於7月份開跑，盼延續往年亮眼成績，吸引更多遊客來訪，活絡在地商機。

除了商圈既有特色外，今年持續攜手新北市商圈推動「活絡新北市商圈振興補助計畫」，各商圈提案內容精采有趣，吸引民眾前往體驗在地文化特色。活動預計於7月份陸續開跑，更多活動資訊詳洽「新北市經發局」官網或「來趣新北金發局」臉書查詢。

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