新北「鳳鳴夜市」開5天就公告熄燈　市府勒令停業！原因曝光

▲鶯歌鳳鳴夜市開5天就公告熄燈。（圖／翻攝鳳鳴夜市粉絲團）



記者許力方／綜合報導

新北市鶯歌的「鳳鳴夜市」選在鳳鳴重劃區新開幕，預計每周二、四營業，沒想到5/2才剛開5天，突然宣布「暫時熄燈」，因為違反新北市政府法規，重新送件審查。新北市場處指出，4日針對鳳鳴夜市聯合稽查後，因該處用地是住宅區，已勒令停業。

鳳鳴夜市選在鳳福路、新三沅黃昏市場對面開設，5/2盛大開幕，預計每周二、四營業兩場次，號稱吃喝玩樂樣樣有，從傍晚5點到深夜11點。不少附近居民得知消息開心前往，有網友形容，「家裡附近已經很久沒有出現夜市了，有點小期待」，鳳鳴夜市腹地不是很大，總攤位約30家左右的小巧型夜市，擔心夜市不知道能存活多久？

開幕僅5天，鳳鳴夜市隨即透過臉書粉絲團公告「暫時熄燈」，稱因應尊重、配合新北市政府法條規章，目前送件審查中，避免鄉親失望徒勞而返發文告知。

對此，新北市政府市場處接受訪問時說明，日前收到民眾檢舉，2日夜市開幕他們4日就去勸導，相關單位連續2度前往稽查，並勒令停業，呼籲業者另外找地申請，目前夜市已經結束營業。

市場處指出，因鳳鳴重劃區內大多是住宅區，建議業者可以找公共設施保留地、商業區或市場用地，申請核准的機會比較高。依《都市計畫法》，住宅區不能做攤販集中場，勸導後2個月不改善，可處6萬元以上、最高30萬元罰鍰，且可連續開罰。