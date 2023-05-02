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基隆捷運財務負擔重　謝國樑訴求寛鬆週期今年定案

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（2日）出席鐵道局「基隆南港間通勤軌道建設計畫」綜合規劃期末報告審查會議，會後接受媒體聯訪時，希望在今年5月底到6月初在議會會期結束前，親自拜訪交通部長王國材，表達市府的堅持，希望寬鬆的財務週期能在今年內定案。

謝國樑指出，除定期到鐵道局開會外，市府在4月召開兩次內部專案會議，針對要投入地方負擔額，包括徵收補償細項進行釐清，隨著數字越清楚，金額也越往上調。鐵道局目前負責綜合規畫與路廊技術，財務規劃則由交通部及行政院辦理，謝國樑市長將利用議會會期空檔，親自拜會交通部王國材部長及行政院官員等，務實反映寬鬆的財務週期訴求。

有關基隆捷運第二階段部分，謝國樑表示，還是希望由鐵道局進行規劃，市府目前將第一階段的財務及各界共識談定，已相當勞心勞力，加上第二階段的規劃也應該要與先前的規劃有一致性，因此市府認為應該比照第一階段，由鐵道局繼續進行比較適合。

謝國樑強調，市府會針對第二階段的路線給予建議，若照著現行的台鐵路線進入基隆站，將牽涉與台鐵的競合問題，因此有建議是否在八堵站轉彎到麥金路再進入市區，他認為，這樣不僅可以多一條路線，也可以協助安樂區的通勤市民，透過鐵路與捷運分流，提供民眾有更多的搭乘選擇。

對於路線轉彎後可能衍生的拆遷費用問題，謝國樑表示，依照現況要同時保留台鐵與捷運幾乎是不可能的事情，因此才有第二路線的想像，這個問題在2020年已經有過很多的討論，包括他本人也認為台鐵基隆站是不可廢，在原來的路線上，若是確定無法讓兩鐵同時存在的話，就應該要設法在第二階段的路線創造新的路廊，市府會與台鐵努力研究找出最好的方案。

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