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快訊／新北工地傳意外　雇主未準備安全帶…34歲工人跌3層樓慘死

▲▼ 工地 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲林口工地疑因雇主未置備安全帶，林姓工人在毫無安全設備下，不慎從1樓慘跌到地下3樓。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名34歲林姓工人，昨(8)日在新北市林口區忠孝路某工地，拆除地下室安全支撐工作時，疑因雇主未置備安全帶，林男在毫無安全設備下，不慎從1樓慘跌到地下3樓，當場頭破血流、多處骨折，經送往林口長庚緊急開刀，於昨晚間6時宣告不治，林姓工人親友相當悲傷，在臉書社團發文曝光此事。雖然詳細事發原因有待檢警、市府進一步調查釐清，但新北市勞工局勞檢處已緊急勒令停工。

昨下午1時許，警消獲報，林男於忠孝路工地，進行拆除地下室安全支撐工作時，疑因雇主未置備安全帶使用，在毫無安全設備下，失足從1樓墜落至地下三樓，目測約有8米的深度，同事發現後，趕緊到地下室查看林男情況，林男當時已意識不清、渾身是血，倒臥地面，警消獲報將他送往林口長庚醫院急救，於晚間6時35分宣告死亡。

警方調閱現場監視器，目前尚未發現死者摔落位置，鑑識人員初步表示，現場無打鬥痕跡，無外力介入跡象，至於詳細死亡原因須由檢警相驗調查。

新北市勞工局表示，勞檢處已勒令現場停工，未來在復工計畫未經勞檢處核備前，不得再使勞工於現場從事相關作業。至於包商疑未提供防墜用具，致林男墜落地面死亡，未來如調查確認屬實，因已涉嫌構成職安法所定的刑事責任，將函請司法機關偵辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

勞檢處將協助林男家屬辦理職災慰助，並要求雇主給付職災補償費用，否則將依勞基法處2-100萬元罰鍰，同時通報勞保局提供必要的協助。

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