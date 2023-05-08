反對放寬日本農藥草莓標準　國民黨團：台灣還是日本殖民地？

▲國民黨團舉行「政府草菅人命～放寬日本草莓農藥殘留標準？」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／新北報導

食藥署近期將預告開放日本草莓可有「氟尼胺」、「克凡派」等兩款我國禁用農藥殘留量，立法院國民黨團今（8）日召開記者會，邀請苗栗縣大湖鄉農會理事長劉興政、總幹事徐欽志和青農等人，堅決反對食藥署放寬日本草莓農藥管制的措施，並向日本交流協會表達抗議，國人的食安防線絕不容退縮，更質疑「難道台灣現在還是日本殖民地嗎？」

立法院國民黨團總召曾銘宗表示，根據現行規定「氟尼胺」、「克凡派」均不得檢出，且國內草莓農都禁止使用，國民黨團站在捍衛消費者權益和保護農民的權利，堅決反對食藥署開放含有「氟尼胺」、「克凡派」農藥的日本草莓進口。

國民黨團質疑，放寬農藥殘留標準，是日本政府施壓還是蔡政府主動迎合示好，置消費者健康權益於何地，蔡政府體貼日本農民，卻不照顧國內農民基本權益，政府對不起辛苦的農民。

首席副書記長林思銘則說，7年來蔡政府慣用「掩耳盜鈴」的招數，假裝天下太平、歲月靜好，民進黨沒有做不到，只有想不到的事，例如，空污防治不力，就下修空氣品質指標；電力不足，就下修備轉容量警示； 萊豬、狂牛、核食要進來，就放寬食安標準；現在日本草莓農藥殘留超標，就放寬檢驗標準。

國民黨苗栗縣區域立委徐志榮指出，蔡政府為了「美國爸爸」開放瘦肉精，現在母親節快到了，蔡政府是不是要為「日本媽媽」送禮，克凡派、氟尼胺是會讓人體致癌的農藥，在台灣是禁用農藥，蔡政府為了要討好所謂盟友、盟邦，難道要犧牲國人的健康來交換。

徐志榮指出，苗栗大湖、公館、獅潭、泰安等鄉鎮的草莓農，嚴守農藥使用規定，對於農藥殘留非常謹慎，深怕一粒老鼠屎壞了一鍋粥。大湖等農會戰戰兢兢，包括農改場不定期抽查草莓，才能讓國人吃得安心。他呼籲食藥署懸崖勒馬，立即停止准予日本進口含有克凡派、氟尼胺農藥草莓的程序，並加強邊境檢驗。

劉興政說，大湖農會一直負責輔導國內草莓種植發展，克凡派、氟尼胺屬於中性農藥，在台灣根本不能使用，一旦開放日本含有這兩種農藥的草莓進口，勢必會造成國人健康疑慮，也對國內草莓產業没有保障；徐欽志直言，政府一直在推廣友善栽培、有機栽培，而苗栗縣轄內草莓園區，都依這政府規範標準，包括青農在內，用盡全力使用無毒栽培方式種植草莓，實在不解為何蔡政府居然可以放寬日本含有克凡派、氟尼胺農藥草莓進口，萬一國人食用日本草莓出現問題，相信連國產草莓都會讓國人不敢食用，到時候草莓滯銷，農民還有活路嗎？