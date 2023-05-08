侯友宜二度「跨市協調」　被略過感到失望？蔣萬安急喊：不會！

▲蔣萬安出席內湖高工智慧設施應用與維修技術教學中心揭牌典禮。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市國民黨立委初選激烈競爭，第一選區（士林北投）部分，在台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜的協調下，6日宣布由議員張斯綱出線，但此為侯友宜二度「跨市協調」，遭民進黨批「喬王」。針對台北市2次立委初選都是靠侯友宜協調，是否有被略過且感到失望？只見蔣萬安連問題都還沒聽完，趕緊回答「不會」。

蔣萬安8日上午出席內湖高工智慧設施應用與維修技術教學中心揭牌活動，並接受媒體訪問。針對日前協調國民黨第一選區士林、北投的立委人選，蔣萬安表示，感謝台北市議員張斯綱、陳重文展現君子風度與民主風範，並且尊重其結果，訴求團結，讓張斯綱代表國民黨參選立委、陳重文繼續在議會監督市政。

媒體追問，除了第一選區之外，先前第四選區（內湖南港）也是由侯友宜協調，是否因為被略過而感到失望？只見蔣萬安連記者提問都還沒聽完，絲毫不猶豫地趕緊秒答「不會！」因為共同目標是2024團結勝選，非常樂見任何促進黨內團結的人。

至於侯友宜跨區協調前有無先知會？蔣萬安回應「有，之前都有先跟我溝通。」促進黨內團結是他們的共識與共同目標。