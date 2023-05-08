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日本福島核廢水預計今夏排放　日相岸田同意南韓派專家視察

▲▼ 日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

▲日本政府計畫今年夏季排放核廢水。圖為福島第一核電廠存放的已處理核廢水。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本政府計畫今年夏季排放福島第一核電廠含氚廢水排入太平洋，引發周邊國家質疑，尤其是南韓反彈聲浪最大。對此，在昨（7）日日韓元首會談上，日本首相岸田文雄已經同意南韓派遣團隊前往視察。南韓外交部表示，最快將在本月23、24日派遣由專家組成的視察團隊赴日。

根據《韓聯社》，南韓總統尹錫悅、日相岸田文雄7日在聯合記者會上皆表示，雙方協議同意由南韓派遣團隊赴日視察福島第一核電廠。南韓外交部高層今（8）日透露，將在近期內由韓日雙方召開局長級會議，針對5月23、24日南韓派遣專家團隊赴日視察事宜進行協商。

至於南韓專家團隊赴日時的相關細部行程規劃，則包含面談日本經濟產業省和東京電力公司相關人士、視察福島第一核電廠內用於排放氚廢水的海底隧道等，相關行程仍在規劃和協商中。

至於南韓視察團隊，將由有關部門的關係人士、轄下機關專家等組成。

日韓雙方針對南韓視察團隊人數規模、細部行程規劃展開談判，過程中還舉台灣去年3月派遣觀察團赴日為例。

▲▼福島第一核電廠廢水儲存槽。（圖／路透）

▲福島第一核電廠廢水儲存槽。（圖／路透）

據悉，台灣曾於去年3月23至27日派遣由8名專家所組成的觀察團前往日本視察，因為台灣並非國際原子能總署（IAEA）的會員國，因此無法加入由IAEA所組成的多國觀察團，最後只能徵求日方同意後，獨自派出觀察團赴日。

東京電力公司4月25日指出，將貯存在福島第一核電廠內處理水排放入海的海底隧道，以挖掘至離岸1公里的終點，預計排海相關工程計畫將在今年6月底全數完工，海底隧道全長約1030公尺。

►日韓元首聯合記者會！岸田對歷史「深感心痛」　尹錫悅曝未來動向

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