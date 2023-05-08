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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不忍了！綠議員砲火直攻「國政」　侯友宜嗆：別質疑我不愛國

▲侯友宜新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

鴻海創辦人郭台銘在全台造勢，新北市長侯友宜另在新北市議會闢新戰場，民進黨今（8）日輪番登場質詢，主攻侯的兩岸、國際觀。面對民進黨議員針對國政議題砲火猛烈，侯友宜說，自己最不能接受用意識形態分裂國家團結的人，今天既然在新北市議會開會，就是對是對中華民國宣示效忠，別一直質疑每個人「好像我們不愛國」，直言挑起意識形態對大家都不好。

市議員廖宜琨質詢，侯已取得總統入場券，對於經濟政策有什麼口號，是否要帶領台灣走向另一個經濟高峰？侯答詢，台灣正在解決現有的困境，像是台電去年虧損2千500億，中油虧損2千億，加一加就是4千500億，政府提供補助、緩衝拖延通膨，不然4千500億照歐美國家都放出來，通膨會再漲2至3%。

另一名議員張嘉玲則問，G7高峰會將討論到台灣議題，侯友宜說，台灣雖然沒有獲邀，但不管對任何經濟議題、討論結果都會關注，像是美國採取懲罰性關稅，都會很關心。張繼續追問，台灣是位於第幾島鏈？侯友宜秒回應，第一島鏈！侯說，自己一直強調一件事，國家只有一個，「我最不能接受用意識形態分裂國家團結的人，我完全不能接受」，截取一段話、斷章取義，讓國家內部對立。今天是在中華民國新北市議會開會，是對中華民國宣示效忠，不要去質疑每一個人，「好像我們不愛國、好像在幹嘛」。

侯友宜強調，自己40幾年來一心就奉獻給中華民國，愛台灣的土地，大家都是台灣囡仔（台語：孩子）、在這裡長大，不分你我，所以議題上不需要衝突，所以這也是他為何不直接回應議題，是因為挑起意識形態都誰都不好。

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